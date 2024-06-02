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娛樂

拍片憶述病發過程 俄仔難忘被多間醫院拒收

【明報專訊】29歲俄羅斯網紅「俄仔」Artem Ansheles早前因急病送院，情况嚴重，經理人NEO透露他因肺炎危及心臟位置，情况一度危急，幸好之後病情穩定下來。不在香港的俄仔曾更新社交網報平安，前日仍然留醫的他上載一臉疲倦躺在病牀自拍短片。

胸口減痛 忽視病情

俄仔撰長文交代出事過程及目前身體狀况，首先多謝大家支持和關心，令他這段身體和精神上都好困難的時間得到力量。他透露約一個月前開始感覺胸口痛，持續個多星期，以為是壓力大，因10年前都試過類似胸痛，當時醫生話只是焦慮，「一周後胸痛減輕，只係覺得個人有啲重、易攰，當時想應該加倍健身，逼自己提起精神，結果證明是大錯特錯」。

兩周後俄仔的膚色變黃，覺得不對路去驗血，「驗血報告話我一個叫C reactive protein嘅嘢過高，之後我知道咗呢樣嘢係代表身體發炎」。俄仔不覺得有什麼大痛或症狀，再次不以為意，再過一周開始發高燒，胸痛開始加劇，「痛到好似心口有隻角要生出來，半夜痛醒，忍了3晚頂不順照肺，結果弊喇！」。

俄仔表示因一直未好好醫治肺炎，導致胸腔積液從肺部流向心臟，照肺的診所即時叫救護車送他去醫院，送到去那間醫院不收他，說他有心包填塞風險，他們沒有醫生可以處理這個情况，其他醫院亦不願意接收，「當醫生同我講，我心臟有可能停頓嗰刻，我個心已經嚇到停咗。呢一段時間我覺得好震驚、困惑、難以置信。自問唔煙唔酒，一星期6日運動，嚴格控制飲食，點解都會搞成咁？究竟係邊到出錯呢？」幸好經過治療，他已好好多，現時學識「放鬆啲啦，香港人」，對自己的身體不要逼得太緊和病向淺中醫。俄仔稱近乎所有他認識的朋友與粉絲都真切關心他的情况，非常感動，又抱歉令大家擔心。

娛樂組

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