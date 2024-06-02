遭網暴驚出街「有事」拒見人 楊千嬅落淚稱好憎以前唱到咁衰

勁嬲歌迷砸碎CD

千嬅重提網絡風暴事件，自認本是EQ高，很懂處理這類事的人，惟當時正舉行世界巡迴演唱會，形容感覺如從天上跌下來，「嗰時反差太大，我消化唔到，每日好驚好慌，嗰種慌係嚟自突然人生感到迷失」。她承認擔心出街會「有事」，亦怕跟朋友見面，一度收埋自己。向來個性硬朗、報喜不報憂的千嬅，在丈夫丁子高和兒子Torres面前裝「我沒事」樣子，直至看到歌迷砸碎她的CD，感到很生氣，「你可以否定我，但唔應該否定我嘅作品，唔係淨係我一個人嘅嘢嚟」。

唔認「一世好運」

千嬅其後與丈夫丁子高和兒子暫居上海，努力重建自信，努力練聲，又接演歌唱節目《聲生不息》挑戰自我。她感恩前輩葉蒨文和李玟與她分享人生經驗，給她很多啟發，「聽前輩一席話，勝過讀萬年書」。被外界認為「一世好運」，千嬅笑言：「如果真係可以靠呢啲，你哋眼見我嘅劫難，我都可以避過埋啦。」

千嬅今次巡唱，幾乎全廣東歌，眼見內地多個非粵語城市的觀眾雀躍跟着大合唱，她非常感動，「好proud of自己係廣東歌歌手，好想趁仲有體力，將廣東歌唱到去唔同城市」。2000年憑《少女的祈禱》紅遍華語樂壇，她認為不同年齡唱同一首歌有不同感覺，隨着人生經驗增長，更易明白箇中意思，她感觸落淚說：「我好憎以前唱到咁衰，但𠵱家唱番，先發現原來嗰把聲係最快樂。」

娛樂組