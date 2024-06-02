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娛樂

【開箱】《隊冧全世界》 荷李活血腥暴力版《九龍城寨》

【明報專訊】《九龍城寨之圍城》叫好叫座，截至昨日為止，本地開畫剛好一個月，累計票房突破8250萬進佔香港華語電影史上亞軍，內地更收逾6.4億人民幣，被譽為港產動作片的「天花板」。巧合的是，《蜘蛛俠》導演森雷米（Sam Raimi）監製、《殺神John Wick 4》瑞典男星標沙士格（Bill Skarsgard）主演三級片《隊冧全世界》（Boy Kills World），同樣標榜拳拳到肉的動作戲，血腥暴力程度更有過之而無不及，且看能否吸納《城寨》粉絲捧場？

媲美城寨四少戰王九

《隊冧全世界》是德國導演莫里茲莫爾（Moritz Mohr）首次自編自導長片，官能刺激媲美《突擊死亡塔》系列，兩者同樣由印尼武術高手亞洋魯辛（Yayan Ruhian）飾演反派，但前者劇情更癲喪，故事類似《飢餓遊戲》與《國定殺戮日》混合體，以虛構時空為背景，講述大獨裁者曉達（花姬贊臣飾）以高壓手段統治國家，為了消滅反對勢力，於是每年舉辦一場「大逃殺」遊戲，從政府黑名單中挑選12人作困獸鬥，最後參賽者無一倖免戰死沙場，廝殺過程透過電視直播，以收恐嚇國民之效。

標沙士格飾演「細佬」正是大逃殺的犧牲品，小時候目睹母親和妹妹因拒絕參加遊戲而遭曉達槍斃，他為保命於是藏身森林，並獲背景神秘的薩滿（亞洋魯辛飾）收留，更向他傳授武功，訓練成為殺人機器。細佬長大後，決定趁大逃殺舉行當日潛入會場，伺機殺死曉達，其間遇上同道中人巴叔和班尼，三人大開殺戒，現場血流成河，曉達藏身防空洞彷彿變成另一個「城寨」，暗懷鬼胎的薩滿最後露出狐狸尾巴，並跟主角展開困獸鬥，雙方血肉橫飛，戰况慘烈媲美「城寨四少」圍剿反派王九，幸好結局同樣邪不勝正。

片尾彩蛋盡顯兄妹情

不過，編劇在片尾忽然「扭橋」，令到這部動作「爽片」變成倫理悲劇，雖然出人意表，卻似「搵戲嚟做」。值得一提的是，《隊冧全世界》結局附有彩蛋片段，講述主角兄妹歷劫重逢，殺盡所有仇人，返回破爛老家，處理傷口過後，終於可以安坐客廳，一同享用牛奶粟米片，最後二人相視而笑，內容簡單卻意義深遠。

曾經參演《小丑回魂》與《殺神John Wick 4》的標沙士格，為拍《隊冧全世界》練得一身精鋼般的肌肉，大部分動作戲亦親身上陣，表現非常拼搏；反觀《死亡無限LOOP》女星謝茜嘉羅瑟（Jessica Rothe）扮演其妹，經常戴上電單車頭盔，避免正面出鏡，方便替身代演武打戲，令人覺得有「偷雞」之嫌。

《突擊死亡塔》反派搶鏡

另外，《救參96小時》花姬贊臣（Famke Janssen）與《唐頓莊園》米雪杜克利（Michelle Dockery）分別飾演女暴君曉達及其手下梅蘭妮，雖然演技出色，遺憾戲分較少，未能盡情發揮。至於憑《突擊死亡塔》扮演反派「瘋狗」而為港迷熟悉的亞洋魯辛，新片武打場面從未令人失望過，尤其壓軸一場更令人看得血脈沸騰，表現搶鏡值回票價。

《隊冧全世界》動作場面出色之餘，劇本亦帶黑色幽默，例如《D9異形禁區》男星沙杜高柏（Sharlto Copley）扮演助紂為虐的暴君傀儡，遭細佬和巴叔打敗後，不惜出賣主子，以求苟且偷生，正當他準備透露曉達藏身地點之際，巴叔突然「手滑」，以重物壓死他，荒謬得令人失笑。另外，本片中文字幕亦值得一讚，例如巴叔和班尼對話，後者貌似精神失常般「亂噏」一通，對白明明毫無意義，中文字幕卻改成港式急口令，細佬在旁聽得一頭霧水，觀眾卻因有親切感而覺得搞笑。

上映日期：5月30日

相關字詞﹕花姬贊臣 森雷米 標沙士格 隊冧全世界 開箱

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