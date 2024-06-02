珍妮花露柏絲傳婚變 取消北美巡唱

珍妮花昨日亦透過官方網站表示：「令到大家失望，我也感到心碎。希望大家明白，若非迫不得已，我也不會下此艱難決定，我承諾將會作出補償，他日再見，我愛你們。」事實上，今年3月她已宣布取消8月22至31日在納什維爾、新奧爾良、亞特蘭大及休士頓等七大城市的演出，當時她跟主辦單位亦未有解釋原因，惹起部分歌迷不滿，如今全部取消，情况實屬罕見。早前有傳珍妮花北美巡唱門票滯銷，據娛樂網站TMZ引述知情人士透露，主要城市的門票銷情尚算理想，相信停唱與此無關。