邊佑錫撐《Wonderland》首映 湯唯孔劉自拍放閃 朴寶劍秀智唱情歌谷票房

文：蘇珮欣

繼《晚秋》後，導演金泰勇與妻湯唯相隔13年再度合作《Wonderland》，電影早在疫情期間開鏡，煞科至今3年，終於開畫有期。故事講述主角為了跟離世親人再見，於是利用大數據服務「Wonderland」打破陰陽相隔的限制。前晚在首爾江南區某戲院舉行首映禮，吸引大批韓星捧場，包括《淚之女王》金秀賢、《背著善宰跑》邊佑錫、《阿斯達年代記2》李準基、《奔跑愛情》任時完、女團少女時代成員徐玄、男團Seventeen、The Boyz等，現場星光熠熠。

首輪影評讚好

客串演出一角的孔劉，前晚也低調出席活動，事後湯唯透過社交媒體公開二人合照，更以戲中角色名字「AI成俊」稱呼對方。由於孔劉未有上台，網民於是問湯唯：「這照片是今天的還是幾年前的？」她親自回應「今天」。首映禮結束後，韓媒公開首輪影評，大讚《Wonderland》演員陣容強勁，各人表現也出色，其中秀智與朴寶劍的故事最感人，又指電腦特技水準高，任何年齡的觀眾都可以輕鬆欣賞。

戲中飾演情侶的朴寶劍與秀智，近日馬不停蹄宣傳新片，前晚亮相KBS電視台音樂節目《The Seasons - Zico的Artist》。二人穿著白色情侶裝登場，合唱經典英文情歌《Something Stupid》，朴寶劍認為此曲跟電影的氣氛相近，亦很適合秀智演繹。女團出身的秀智，坦言很久未有亮相音樂節目，對此感到高興；朴寶劍自認不是歌手，但曾擔任音樂節目《Music Bank》主持，因此不覺陌生。

寶劍彈秀智唱

其後秀智亦唱出她作曲填詞的舊歌《Satellite》，並請朴寶劍彈琴伴奏，二人又首次公開合唱《Wonderland》插曲《Wish：Wonderland is here》和彼思動畫《玩轉極樂園》主題曲《Remember Me》，讓觀眾聽出耳油。節目提到朴寶劍與秀智以情侶裝示人，最近又透過社交媒體公開多張親密合照，秀智解釋該片需要合照作道具，所以他們每次見面都會拍照，朴寶劍又指如果票房理想，他們會公開更多合照以報答粉絲支持。