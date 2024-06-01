明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《The 8 Show》 柳俊烈做騷玩命 諷刺社會階級懸殊

【明報專訊】影視串流平台Netflix上月17日首播的韓劇《The 8 Show》，講述被困神秘大廈的8名參賽者爭奪獎金的故事，以480萬觀看次數成為5月20至26日Netflix非英語節目收視冠軍，成績不錯；口碑卻好壞參半，有觀眾讚此劇故事有深度，帶社會諷喻；也有人批評劇情虎頭蛇尾，韓國觀眾更指主角《回答吧！1988》柳俊烈與《騙中騙》裴承佑分別因戀情及醉駕，形象下滑，影響對劇集的觀感。

資源不均 人性盡現

《The 8 Show》改編自韓國網絡漫畫《金錢遊戲》及《爭奪遊戲》，身兼編導兩職的《緊急迫降》韓在林，將兩部網漫合二為一，並由柳俊烈、裴承佑、《有利的詐欺》千玗嬉、《魔鬼對決》朴正民、《無法抗拒的他》李烈音、《夫妻的世界》朴海俊、《非常校護檔案》李珠煐及《天氣好的話，我會去找你》文晶熙主演。

《The 8 Show》共8集，講述大學畢業生裴真秀（柳俊烈飾）聽從好友建議炒股票，結果破產兼欠下一身債，決定從漢江大橋跳下來，卻突然收到匯款信息，遭慫恿參加一場遊戲，真秀看到銀行帳戶金額後決定參與。當他抵達遊戲現場，選擇了3號房的門卡，入內後發現房間的顯示器，正在計算他每一分鐘可獲3萬韓圜（約170港元）獎金。其他7名參加者以樓層作稱呼，分別是8樓（千玗嬉飾）、7樓（朴正民飾）、6樓（朴海俊飾）、5樓（文晶熙飾）、4樓（李烈音飾）、2樓（李珠煐飾）及1樓（裴承佑飾），衆人展開遊戲。

遊戲規則簡單，就是要表演一場好看的騷，幕後神秘人會因應真人騷的吸引度，給予時間作報酬。遊戲時間愈長，就能獲得愈多獎金。起初8人合力做騷，花盡心思及體力延長時間。然而當面對各種人性、社會階級問題，開始出現變化。他們發現各樓層主人，房間面積及每分鐘獎金都不一樣。8樓房間面積最大，每分鐘獲34萬韓圜（約1900港元），1樓面積最小，每分鐘只有1萬韓圜（約56港元）。另一方面，大會提供的水及食物，每日經電梯由8樓開始逐層往下運送，意味着8樓的千玗嬉，操控着各人的糧食。8人開始因為不公平的條件而互相踐踏，為了生存及爭取最多獎金，露出人性醜惡。

此劇毫不掩飾地批判及諷刺「金字塔」式社會與經濟結構，遊戲中的8層樓代表了8個階層的權力和財富，存在巨大差異。有韓媒指劇集跟奉俊昊執導的奧斯卡得獎電影《上流寄生族》及黃東赫拍攝的Netflix人氣劇《魷魚遊戲》相似，均是探討社會階級與韓國貧富懸殊問題。此劇也透過「做騷」情節，諷刺時下YouTube文化，網紅為吸引觀眾，製作色情、暴力等過火內容，如劇中千玗嬉與朴海俊就上演了性愛真人騷。

拍攝手法花心思

《The 8 Show》另一看點是拍攝手法，導演韓在林每集開端均安排黑白畫面，並將畫框變成四方形，美術及布景設計下不少工夫。然而故事結局未能大快人心，「1樓」裴承佑原以為努力「做騷」賺到10億後，可以「升呢」更換樓層，結果神秘人收取10億後，只給他一張價目表，列明各樓層的天價房價，發達夢似乎無論如何努力，依然遙不可及。此外，劇中旁白過多，柳俊烈道出心底話及其他參加者的故事，都是靠旁白交代，觀眾稍不專心，容易漏掉情節。不過劇中8名主角表現均稱職，最搶眼是「8樓」千玗嬉，經常瘋言瘋語，行徑怪誕，十分有趣。

相關字詞﹕柳俊烈 韓劇 The 8 Show 開箱

上 / 下一篇新聞