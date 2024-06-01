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娛樂

「鷹眼」謝洛美溫納加盟《神探白朗3》

【明報專訊】《星球大戰：最後絕地武士》賴恩莊遜（Rian Johnson）編導、「占士邦」丹尼爾基克（Daniel Craig）主演的《神探白朗：福比利大宅謀殺案》2019年上映，以4000萬美元成本大收3.1億美元，影視串流平台Netflix遂斥資超過4億美元買下版權，邀請賴恩炮製多兩集，繼續由丹尼爾扮演神探白朗調查兇案。續集《神探白朗：抽絲剝繭》2022年底上架，甫推出即成為收視冠軍。《神》片系列以大堆頭明星見稱，除了丹尼爾之外，首集有「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「邦女郎」安娜迪艾瑪絲片（Ana De Armas）演出；續集則換上《搏擊會》愛德華諾頓（Edward Norton）、《愛情潛到寶》女星姬韓遜（Kate Hudson）等。第3集早前宣布取名《Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery》及演出陣容，包括《雷普利》安德魯史葛（Andrew Scott）、《黑殺令》嘉莉華盛頓（Kerry Washington）、《孽緣》格蘭高絲（Glenn Close）、《挑戰者》佐斯奧康納（Josh O'Connor）、《美帝崩裂》佳莉施班尼（Cailee Spaeny）；昨公布新一輪參演名單，「鷹眼」謝洛美溫納（Jeremy Renner）和《賤熊30》女星美拉古妮絲（Mila Kunis）將會加盟，這亦是謝洛美自去年元旦遭剷雪車輾壓重傷後首部接拍的電影。《神探白朗3》預計明年在Netflix上架。

另外，《斷網假期》馬亞沙拉亞里（Mahershala Ali）將參演《侏羅紀世界4》；「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）正洽談拍攝一部《變形金剛》聯乘《義勇群英》的新片；《伊尼舍林的女妖》巴利基奧漢（Barry Keoghan）則有機會拍攝新片《Crime 101》，與「雷神」基斯及「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）合作。

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