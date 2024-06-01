閔熙珍勝訴留任社長續管理NewJeans

【明報專訊】韓國防彈少年團（BTS）所屬事務所HYBE近月內訌並鬧上法庭，子公司ADOR社長閔熙珍被指密謀奪取經營權，後者召開記者會否認，怒斥HYBE打壓她及旗下女團NewJeans，又批評同門女團ILLIT及LE SSERAFIM分別抄襲及搶先出道。韓國法院前日審理相關案件，最終接納閔熙珍提出的證供，根據雙方合約，HYBE不可罷免閔的職務，後者可留任ADOR社長。法庭指閔熙珍可能對HYBE不忠心，但不算瀆職，故沒有罷免她的充分理由。法院認為閔熙珍確有意帶NewJeans脫離HYBE控制，或設法向HYBE施壓出售ADOR股份，並獨立經營ADOR，但沒具體行動的證據。