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娛樂

閔熙珍勝訴留任社長續管理NewJeans

【明報專訊】韓國防彈少年團（BTS）所屬事務所HYBE近月內訌並鬧上法庭，子公司ADOR社長閔熙珍被指密謀奪取經營權，後者召開記者會否認，怒斥HYBE打壓她及旗下女團NewJeans，又批評同門女團ILLIT及LE SSERAFIM分別抄襲及搶先出道。韓國法院前日審理相關案件，最終接納閔熙珍提出的證供，根據雙方合約，HYBE不可罷免閔的職務，後者可留任ADOR社長。法庭指閔熙珍可能對HYBE不忠心，但不算瀆職，故沒有罷免她的充分理由。法院認為閔熙珍確有意帶NewJeans脫離HYBE控制，或設法向HYBE施壓出售ADOR股份，並獨立經營ADOR，但沒具體行動的證據。

ADOR原定昨日舉行臨時股東大會罷免閔熙珍，但因法庭判決而未有通過，會上僅解除兩名理事職位，HYBE另委任3名新理事補上。

閔熙珍昨日舉行記者會，透露如釋重負，指與HYBE的爭拗應該結束，進入新階段，「現時我目標是NewJeans的世界巡迴演唱會及新專輯計劃能順利，願意與HYBE達成某種程度的妥協，放下私人感情，為大家利益出發」。她稱未與HYBE創辦人房時赫會面，對於因她指摘而形象受損的ILLIT及LE SSERAFIM，閔熙珍亦未有道歉。

文：蘇珮欣

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