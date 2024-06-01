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娛樂

【娛樂場】廣播劇《我愛阿愛》 倪秉郎黃慧慈聲演忘年戀

【明報專訊】昔日廣播劇是電台的重要元素，但漸漸淡化，近年港台加強廣播劇，推出「我們一直都在說故事」系列，今次跟香港話劇團合作是大製作，要將廣播劇推高成聽眾的焦點。香港電台中文台台長張璧賢說：「廣播劇最大挑戰是劇本，我好欣賞香港話劇團的作品，他們的劇本已好完整，可以做廣播劇。去年飯局上遇杜sir（杜國威），冒昧提出合作，他答應兼促成，還有他的高足在劇本方面幫手，香港話劇團也全力支持，借出演員聲演部分角色。」首階段合作，會將杜sir的5個舞台劇作品改成廣播劇，頭炮是《我愛阿愛》。

香港話劇團與港台一拍即合

《我愛阿愛》是杜sir編劇的得獎作品，2008年首演，在第18屆香港舞台劇獎獲4個大獎，包括最佳劇本、最佳導演（喜/鬧劇）等。這是忘年戀故事，身患絕症、年屆70歲的吳堅，愛上了20歲的工人阿愛，吳堅得知阿愛懷孕，兩人決定結婚；吳堅把此事告訴3名子女，他們都難以接受，並要追查這段忘年戀背後的「動機」。廣播劇版《我愛阿愛》共5集，倪秉郎聲演吳堅，女主角阿愛由話劇團的黃慧慈聲演，還有聲演吳堅長子的高翰文是話劇團中堅分子，其他演員是話劇團成員及港台主持。錄音當日大陣仗，杜sir親自到場監督。

杜國威寄語後輩努力用心做

杜sir是著名編劇，有多部膾炙人口的舞台劇作品，他小時候有「播音神童」稱號，6歲已入播音室。問他會否技癢客串一角？杜sir笑說：「我都快80歲了！仲要我用『神童』聲音好奇怪，我過唔到自己嗰關，現在不是小生聲又不是老人聲，唔可以夾硬嚟！」提到今次跟港台合作，他稱是夢想實現，很久以前港台高層吳錫輝也提過合作，想不到多年後終有機會，感到榮幸，「舞台劇只有入場觀眾才能欣賞到，廣播劇是透過大氣電波傳送，還有網絡平台，可以無地域限制傳送給不同年齡層的聽眾，讓他們感受到舞台劇的藝術特質且可以保存」。他精選筆下5個劇本，因廣播劇是聲音表達，故這些劇本是不需太多視像的，杜sir說：「話劇有一樣特點，一兩句對白都可以令人感動，這是有技巧的，要有這種功力，是要很努力用心去做才達到這感性特質，這是我給後輩的說話，要很努力才有機會讓人看到與欣賞。」

倪秉郎與高翰文首次合作廣播劇惺惺相惜，兩人演父子，倪秉郎是資深廣播人亦是舞台劇發燒友，參與很多舞台劇演出。

高翰文是第20屆舞台劇獎最佳男主角，也有參與電視、電影及配音工作。倪秉郎欣喜能合作，「雖然我都有做舞台劇，但我只是票友，翰文以此為職業的，他們是藝術家。今次呢個劇可以跟咁勁嘅人合作，一定好好玩！」他與高翰文還即席互相邀請，希望有機會在舞台合作。

倪秉郎高翰文互邀舞台合作

高翰文曾參演《我愛阿愛》舞台劇，也是演長子的角色，稱舞台上演出要兼顧形體動作，廣播劇只靠聲音，要更留意聲效的配合。他多年前也有客串港台廣播劇，但今次有一班話劇團團員參與，也很享受這次合作。

6月1日起逢星期六晚上9時播放

香港電台第一台（港台網站、流動程式RTHK電台同步直播及重溫）

相關字詞﹕黃慧慈 高翰文 倪秉郎 香港電台 廣播劇 我愛阿愛 杜國威（杜Sir）

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