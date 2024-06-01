效力無綫逾15年 楊潮凱離巢展開新一章

他寫道：「人生的旅程就好像一本書，分不同的章節，來到今天這一個章節要結束了。2008年11月1日是我踏進藝員訓練班的第一天，去到今天剛剛好15年半，感激在這裏遇上的每一位前輩及同事，在你們身上學到了很多東西，亦感謝給予我各種機會的監製、導演、編審及PA，很榮幸可以跟你們並肩作戰多年，謝謝你們。離開工作了這麼多年的公司，這個決定不容易，但我相信這是最好的時間。感恩直到今天仍然初心不變，仍很喜愛我的工作，每次開工我都會好興奮，對很多事情仍有很強烈的好奇心。期待新的一章，可以嘗試更多新的東西，與更多不同的團隊合作，繼續學習，成為一個更好的自己，讓大家看到我的進步。再見各位！江湖再見！新的一章，20240531」鄭俊弘、孫慧雪、周志康及林秀怡等皆留言祝福。

藝訓班畢業 演陳豪少年版受注目

楊潮凱大學時期已自編自導自演影視作品，之後加入訓練班，同學有羅鈞滿、羅天宇及魏焌皓等，他在《天與地》中演陳豪的少年版受注目，有一定曝光機會。他入行後有不少新嘗試，曾到美國進修短期課程，2019年推出寫真集，除了演戲亦擔任節目主持，又執導首部電影《喜歡妳是妳》，由談善言與楊偲泳主演。

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