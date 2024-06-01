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娛樂

Anson Lo巡唱後持續暈眩聲帶水腫 驗血做磁力共振等檢查報告

【明報專訊】MIRROR的工作排得密麻麻，特別是盧瀚霆（Anson Lo）與姜濤是人氣擔當，但也曾被連登仔封為「病痛擔當」。早前MIRROR在澳門舉行4場演唱會，姜濤在首場演出後自爆患感冒，帶病演出。前晚盧瀚霆（Anson Lo）在社交平台貼黑白圖片，向神徒（粉絲暱稱）報告健康狀况出問題。不少圈中朋友皆留言慰問，叫他休息，神徒見教主病倒更心痛。

娛樂組

Anson Lo長期休息不足下，近日身體終響起警號，表示自MIRROR月中在澳門舉行的巡唱後持續頭暈、聲帶水腫、身體肌肉及關節舊患不適。他為此連日接受驗血、耳鼻喉科、磁力共振等檢查，目前正等待報告。他前晚在社交平台透露身體狀况，慨嘆食藥食到飽，待報告出後再看看如何。

稱身體逐漸響起警號

Anson Lo說︰「跟大家update一吓近况，我這個星期做了幾個身體檢查，抽血驗血、耳鼻喉科檢查、磁力共振等。由澳門站第一場開始，經常在台上有暈眩感覺，但幸好沒大礙，勉強完成了4場演唱會。回港後暈眩感就再沒回落過，每天工作中、吃飯時、排舞中、車程中及回到家中，暈眩情况嚴重了。回港後聲帶水腫，令我回想起2021年MIRROR演唱會時聲帶出毛病的感覺。這幾天錄新歌和Band rehearsal時，高音音域也未能如常地唱出來，或許真的像教母所說，身體逐漸響起警號了，加上天氣持續潮濕，身體的關節和肌肉舊患都真的不好受。」

繼續工作排舞不偷懶

Anson Lo表示不想再隱瞞，因此決定公開情况，他續說︰「不用太擔心我，這兩星期每天會依時食藥（真的好多藥，食藥都可以食飽的感覺），報告陸續出來，再看看怎麼樣吧。最近天氣反覆，你們真的要小心身體，沒有事情比身心健康來得重要，我仍然會繼續工作、排舞、學唱歌、做gym，不會偷懶的，放心放心！要為6月的各大表演盡力，撐得住的！」翻看Anson Lo近年病歷，曾在宣傳活動中暈倒，事後解釋因感冒嚴重脫水。年前跟鄭欣宜合作演唱會，演出後胃抽筋被工作人員扶離場。他的腳有舊患，所以成為容易受傷的男人。至於姜濤完成澳門演唱會返港，也在社交平台曬藥物照片，表示肚痛要食藥。姜糖緊張姜濤的健康，也有網民指財多身子弱。

傳Ian演唱會再加開兩場

MIRROR成員陳卓賢（Ian）近日勤為7月亞博舉行的個唱做準備，做gym時曬大隻仔照片。他的演唱會原定7月20至22日舉行3場，主辦單位日前宣布加開7月23至24日兩場，成為MIRROR舉辦個人演唱會場數最多的成員。昨日又傳Ian演唱會一票難求，再加開7月19日及7月25日兩場，共開7場，繼續刷新MIRROR成員的紀錄。ViuTV就加場傳聞表示一切以官方發布為準。

相關字詞﹕陳卓賢(Ian) 姜濤 盧瀚霆（Anson Lo）

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