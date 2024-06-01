明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

林峯預告年內開騷 邀《城寨》兄弟做嘉賓

【明報專訊】林峯近期成影視大忙人，劇集《家族榮耀之繼承者》播映中，電影《九龍城寨之圍城》贏口碑及票房，成為全城熱話，昨日他亮相電動汽車品牌發布會，為新車主持揭幕禮。

林峯表示喜歡享受駕駛樂趣，如果放假不用開工，會接載太太張馨月與女兒Luna一家三口到郊外旅行樂聚天倫，因此首選寬敞舒適、安全寧靜又符合環保的家庭車，「以前喜歡駕駛跑車，自從有了小朋友，會揀坐得舒服的電動車，讓女兒安坐車上的BB座位，舒服地看電視。我多數載她去郊外玩，讓她多見識，但尚未試過一家camping，間中也會約一班好友，自駕遊穿州過省看風景」。他笑言考慮撇低快4歲的女兒，與太太二人世界挑戰野外三日兩夜的求生之旅。

繼續操練期待拍《城寨》終章

談到主演電影《九龍城寨之圍城》票房氣勢如虹，林峯感激台前幕後參與，最深刻是早前隨團隊出席康城影展，聽到主辦單位的一句話「等了你們回來已很多年」大為感動，開心帶香港電影給全世界觀眾。提到《城寨》將開拍前傳和後續故事終章，林峯十分期待，「我估計不會出現在前傳，終章主力講四子，還會加入其他新角色，有可能打入銅鑼灣見到陳浩南都未定。知道導演鄭保瑞花之前了一年多時間籌備，拍前傳及終章可能要花更多時間籌備。初步有跟導演接觸傾檔期問題，正密切期待」。林峯自爆會繼續操練，保持至弗身形，亦預告今年會開演唱會，內地和香港都有洽談，正物色場地，交唱片公司安排。他笑稱要預好兄弟撐場支持，到時請他們最少做一場嘉賓，負責上台唱歌或表演打拳都可以。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕九龍城寨之圍城 林峯

上 / 下一篇新聞