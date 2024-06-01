與方皓文傳姊弟戀 冼靖峰：希望唔會影響到前輩

對於男團LOONG 9 的拍手簽名會，撞正陳卓賢（Ian）在銅鑼灣舉辦的生日展覽，Archie說：「其實是上次取消的同一場地，所以不涉踩場。如問我怕唔怕比較？我覺得有良性競爭係好事，相信其他成員都會覺得做好自己最緊要，重點係與粉絲見面，因為成團後都無見過。」提到《聲夢傳奇3》將舉行，他表示不覺榮升大師兄，反而覺得老了，「很開心有更多歌手加入這個大家庭，家庭大一點，人多好辦事」。

譚輝智撐甄妮講事實

《中年好聲音3》將到大灣區及星馬海選，問譚輝智可慶幸早參加？他說：「其實更好，可以認識多些海外朋友。」甄妮近日批評現時歌手未夠歌就開演唱會，如卡拉OK演唱會。譚輝智說：「都可以話係，始終沒有自己作品，都想有多些不同類型作品。」他表示沒有因此不開心，本身很欣賞甄妮，對方講的亦是事實。

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