TVB年中節目巡禮 馬國明高海寧無劇照出席 陳豪譚俊彥長時離港開工掛念愛妻

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

兩大視帝陳豪（阿Mo）與譚俊彥推介在內地拍攝兩個月的劇集《企業強人》，兩人都是愛妻號，均表示明白公司愈來愈多合拍劇需在內地取景，他們要長時間離港開工也無可避免，譚俊彥說：「辛苦太太照顧家庭，我同阿Mo諗住在內地租間屋一齊住。」阿Mo說：「我就比較有私心，家人都在港，希望一半時間在港、一半時間在內地取個平衡，我們都不想離開太長時間。」阿Mo表示太太陳茵媺經常帶小朋友到內地探班。被問到如陳茵媺到內地拍劇可接受？他笑道：「我個心好支持，但對眼就要睇到實。」

胡定欣拍《巾幗4》暴瘦

視帝、視后黎耀祥與胡定欣推介主演《巾幗》系列第4輯《巾幗梟雄之懸崖》，他們透露該劇會安排在台慶檔播映，均表示十分期待，胡定欣說：「因為這套劇由開拍至今一直都好神秘，協定無論造型和花絮都不可外泄，拍攝時有很多難忘經歷，要演出蕩氣迴腸的劇情不容易，好想快些跟觀眾分享。」她指是從演以來最多戲分的劇集，可形容是「頂天立地」，由第一場戲拍到最後一場，開工第三日已經開始瘦。黎耀祥表示有胡定欣頂住，相對拍得不太辛苦，雖然對白較多，但熟悉這個系列較容易掌握。

胡定欣早前聯同胡說八道會一班好姊妹，到上海看李施嬅主演的舞台劇，笑稱感謝李施嬅讓她們有機會一齊去旅行，享受四日三夜旅程，更大讚李施嬅十分犀利，「今次她要用普通話和上海話演出，真的不容易，是一個好大挑戰，有機會我都想試」。

馬國明與高海寧沒有主演劇集安排在節目巡禮推介，仍在出席藝人名單上，意味馬國明主演的《執法者們》及高海寧拍攝中的《武林》今年不會播，兩人均表示以為會上台介紹劇集，笑指公司可能欠兩個TV Buddy任公關，馬國明說：「最失望一定不是我，是蕭正楠，我致電給他時，指不知為何公司沒叫他來，又說很想來見客戶，他真的不開心，叫我代他跟公司講，下次就算無劇都一定要來。」

高海寧捱病拒放假

高海寧表示或趁機宣傳明年開拍的《新聞女王2》，正等待監製鍾澍佳通知。馬國明說：「續集可能會有些角色加入或淡出，有沒有我都未知。」對於佘詩曼受訪時稱不想再演女強人，馬國明稱沒有佘詩曼就沒有這套劇，對方意思應該是暫時不做，但明年會做。高海寧早前因身體不適入院，表示免疫力仍然很差，更一度失聲。是否太忙要放假調理身體？她說：「好忙但好享受，恨了這麼多年終於到我忙，放假就不好了，只要注重休息時間就得，工作方面仍會盡量安排。」馬國明正忙於在內地拍新劇。問是否太忙沒時間「造人」？他說：「隨緣啦！不用太急趕，有好消息會話畀大家知。」

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