【開箱】《異星戰境》 珍妮花露柏絲惡鬥AI劉思慕

上架3日收視登頂

《異星戰境》5月24日在影視串流平台Netflix上架，短短3日錄得2820萬觀看次數，迅速登上英語電影收視榜首，可見捧場者眾。新片以珍妮花露柏絲飾演反恐分析師艾勒絲（Atlas）的角色命名，講述她因童年悲慘遭遇而拒絕信任AI，但因追捕叛變機器人的任務出現差錯，AI反而變成她在外星生存的唯一希望。電影正值AI熱潮大盛，收視自然有保證，然而口碑差得離譜，美國「爛番茄」網站綜合75篇影評文章得分只有不及格的19%，到底所為何事？

故事由AI機械人叛變說起，全球所有家用、運輸，甚至醫療等不同範疇的機械人都違反安全守則，到處殺人放火，短短10日造成逾百萬平民傷亡，由雪柏機械人公司生產的哈蘭（劉思慕飾），正是史上首名牽頭革命的AI恐怖分子，負責研發及監控哈蘭的人工智能專家瓦爾雪柏，原本讓哈蘭照顧女兒艾勒絲，兩者感情深厚，直至哈蘭殺死其母，從此誓不兩立。為了制止叛亂，各國領袖攜手成立「國際聯盟組織」（簡稱ICN），全力展開反擊，機械叛軍節節敗退，哈蘭趁機逃離地球，揚言他日捲土重來。

28年後，哈蘭派遣手下卡斯卡重返地球，ICN的布思將軍（麥克史壯飾）指定反恐分析師艾勒絲（珍妮花露柏絲飾）負責盤問對方，藉以破解哈蘭匿藏在仙女座GR-39行星的秘密。軍方原本打算派兵殲滅哈蘭，卻因科技公司要求取回他的敏感資料而改為下令生擒，於是派遣派克斯上校（史達寧布朗飾）和遊騎兵第4營精英，操控可聯繫人類大腦神經的「天弓」機械人出發，艾勒絲堅持隨行，卻因童年陰影過大，拒跟機械人的AI助手「史密斯」連結，導致彼此未能發揮應有實力。

原來一切都是哈蘭誘敵之計，遊騎兵第4營遭受突襲，導致全軍盡墨，只剩艾勒絲孤身作戰，最後面對哈蘭猛烈攻擊，她不得不放下心結，信任AI達至人機合一，終於反敗為勝。看罷全片，感覺就似《未來戰士》與《悍戰太平洋》混合體，雖然「食正」AI潮流，故事卻乏善可陳，欠缺新意，證明「爛番茄」網站給予低分並非無因。

視覺效果出色

事實上，《異星戰境》台前幕後陣容強大，畢特比頓曾經執導《加州大地震》、《末日困獸戰》及《地心探險記2：世外秘島3D》等荷李活科幻大片，擅長處理電腦特技場面，新作視覺效果同樣出色，珍妮花露柏絲駕駛「天弓」機械人作戰，效果逼真，動作流暢；「天弓」機械人設計與著名電玩《Titanfall》角色相似，據報珍妮花曾經洽購版權改編，因價錢不合而告吹，如今稍作修改，然後繼續使用，未知此舉會否演變成侵權官司？

演員方面，珍妮花繼動作片《母親本色》及紀錄片《人生中場騷》後，再跟Netflix合作《異星戰境》，表面上收視有保證，可是演技仍有進步空間，觀眾無法透過她的浮誇表情，感受到她究竟是悲是喜，情况就如她拒絕跟AI助手史密斯連結大腦神經一樣尷尬。

《尚氣與十環幫傳奇》劉思慕飾演反派哈蘭，角色跟《未來戰士續集》羅拔柏德烈（Robert Patrick）扮演液體金屬機器人T-1000相似，表情冰冷動作僵硬，跟他在《Barbie芭比》的生鬼表現形成強烈而有趣的對比。反觀《皇家特工：金圈子》麥克史壯（Mark Strong）演布思將軍，角色插科打諢，毫無發揮空間。今年憑《美式小說》角逐奧斯卡最佳男配角的史達寧布朗（Sterling K. Brown）大同小異，扮演上校角色可有可無，一出場已打敗仗，他更淪為人質，下場悲慘。

《異星戰境》劇本破綻太多，例如隸屬ICN的遊騎兵第4營，自詡擁有精良武器，上陣即全軍覆沒，反而從未接受機械人訓練的艾勒絲卻絲毫無損，還可在敵方陣營來去自如，主角光環實在強大得過分。另外，艾勒絲一直拒跟史密斯連結大腦神經，令到後者保持封閉式操作，等同沒有上網裝置的電腦，但在劇情欠缺解釋的情况下，卻輕易被敵方遙距入侵作業系統？類似欠缺科學常識的例子，《異星戰境》多得不能盡錄。

下半部分對白過於冗長

另一方面，《異星戰境》下半部分出現艾勒絲與史密斯大量對話的情節，尤其是兩者接連大腦神經前，彼此對話就像心理攻防戰，她要阻止AI「閱讀」其痛苦回憶，它亦制止艾勒絲作出愚蠢決定，包括放棄在僅餘時間內尋找救生艙，反而冒險潛入哈蘭的秘密基地搞破壞。如果對白寫得精闢幽默，尚能為觀眾提供一點娛樂性，遺憾的是劇本冗長且呆板，變成兩者嘮嘮叨叨，令人懨懨欲睡。