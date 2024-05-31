妮歌潔曼《阿媽戀上我波士》上演母子戀 畢彼特佐治古尼《孤狼同謀》預告曝光

《魔海奇緣》（Moana）全球票房6.8億美元，並獲奧斯卡最佳動畫和最佳電影歌曲提名；續集將於11月27日在美國上映，香港觀衆可於12月5日欣賞，先導預告片前日率先曝光。講述上次故事3年後，少女慕安娜和和半神半人英雄茂宜聯同一班海員，再闖神秘危險水域，展開驚險刺激的海洋大冒險 。英語版本將由《黑亞當》狄維莊遜（Dwayne Johnson）再次獻聲。

《雨傘學院》最後一季8月上架

畢彼特與佐治古尼向來老友，曾合演一連3集《盜海豪情》系列，但對上一齣合作電影已數到16年前高安兄弟執導的《CIA光碟離奇失竊案》。新片《孤狼同謀》（Wolfs）則由《蜘蛛俠：不戰無歸》鍾華斯（Jon Watts）執導及編劇，兩人扮演清理兇殺案現場的「清道夫」；從預告片段所見，此片走動作喜劇路線，講述《洛城奇探》愛美賴恩（Amy Ryan）用沾血的電話與神秘人通話，未幾「清道夫」佐治古尼到場「執手尾」，然而另一「清道夫」畢彼特緊接出現，兩人本獨來獨往，無奈被迫攜手合作。其間牽涉到兇殺、毒品、打鬥，兩人更不時鬥嘴，強調彼此並非合作，《戀愛挑戰書》奧斯汀艾布斯（Austin Abrams）卻指出兩人無論衣著打扮和說話方式都如出一轍，根本像同一人，十分爆笑。此片9月20日在美國上映，之後會在串流平台Apple TV+上架，香港則提早一天於9月19日開畫。

Netflix昨日有兩部作品公開預告片，包括將播出最後一季的《雨傘學院》（The Umbrella Academy）；此劇第3季兩年前播出，第4季的預告片以瑞典搖滾樂隊Europe歌曲《The Final Countdown》為背景音樂。上季講述Hargreeves兄弟姊妹分道揚鑣，來到第4季他們又再聚首一堂，組隊執行最後任務，必須克服各種挑戰。據報最後一季將會縮短到6集，預計8月8日上架，據悉劇組將會以最古怪和幽默方式跟粉絲道別。

妮歌潔曼繼《誘情報局》後，在Netflix新片《阿媽戀上我波士》（A Family Affair）再與碩克艾佛朗合作，並聯同《親親小站》祖兒京（Joey King）和《危情十日》嘉菲比絲（Kathy Bates）一起演出。此片走愛情喜劇路線，講述碩克扮演電影明星Chris，祖兒京飾演的Zara則是其私人助理，怎料Chris戀上Zara母親Brooke（妮歌潔曼飾），既尷尬又鬧出連串笑話。《阿》片預計6月28日在Netflix上架。