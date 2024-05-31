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娛樂

【娛樂場】內地劇《狐妖小紅娘月紅篇》 楊冪龔俊譜人妖姊弟戀

【明報專訊】內地人氣女星楊冪與男神龔俊主演古裝劇《狐妖小紅娘月紅篇》，改編動漫《狐妖小紅娘》，近日於影視平台愛奇藝首播。楊冪飾演塗山狐族女王，與龔俊飾演的東方靈族後裔展開一段跨越種族的愛情故事。開播前曝光的劇照，楊冪戴着半罩狐狸面具，摘下面具後含情脈脈望向龔俊一幕，成為網絡熱話。

《狐妖小紅娘月紅篇》講述塗山狐族心懷大義的大當家塗山紅紅（楊冪飾）帶領塗山狐族為妖族締結情緣，成功結緣能為苦情樹增長力量，庇護妖族。在邪惡勢力黑狐侵蝕苦情樹後，塗山紅紅與東方家後人東方月初（龔俊飾）攜手完成了從未有過的人妖結緣任務，護住了苦情樹，也守護了摯愛和人妖兩族的和平。

龔俊戲外唱不停

楊冪談到今次飾演擁有千年不敗神顏的狐妖，形容角色「人狠話不多」，她是妖界塗山的大家長，散發高冷「霸總」氣質。龔俊是塗山內唯一的人類，追妖仙姐姐楊冪超主動。兩人合作愉快，戲外龔俊稱呼楊冪「冪姐」，楊冪大爆龔俊每天都在唱歌，歌單還不斷更新，生日時更獻唱周杰倫《夜的第七章》給她。

人氣多年來持續高企的楊冪劇中貴為妖盟盟主，其中一句台詞：「我的獵物誰敢動！」舉手投足流露霸氣女王風範。龔俊憑《山河令》積累了大量粉絲，成頂流男神，劇中除一展精實壯肌，對女方誓言：「只要是你所想的，我都會替你完成。」還有楚楚可憐撒嬌一面，稱楊冪為妖仙姊姊，並說：「妖仙姊姊，冤枉啊！」剛柔並重迷倒不少粉絲。

集多名人氣演員合演

楊冪和龔俊主演新劇，還集合《蒼蘭訣》郭曉婷、《賀先生的戀戀不忘》魏哲鳴、《倚天屠龍記》祝緒丹、《一念關山》陳都靈和《寧安如夢》張凌赫等人氣演員。其中張凌赫與陳都靈在《雲之羽》飾演母子，這次他們在《狐妖小紅娘月紅篇》飾演情侶，讓觀衆充滿好奇與期待。

服裝場景盡量忠於原著

劇中角色造型精緻華麗，還原動漫中的經典形象，以特效呈現動漫唯美壯闊場景，華麗非常。楊冪多變造型和精緻妝容，展現狐妖的魅惑與霸氣，她眉頭有兩道紅紋，眼角有紅暈，一登場即成焦點。龔俊的翩翩公子形象，令粉絲傾倒，他的戲服除有銀色戰袍和額頭有一道銀色印記，還有一套水墨畫風格服裝，突顯他的仙氣，將觀衆帶入美輪美奐的奇幻世界。

楊冪表示拍《狐妖小紅娘月紅篇》一些經典場面時，一班演員會盡量看一遍原著，然後再去拍攝，細緻到動作要用左手或右手都相當講究，希望盡量還原原作，希望不讓動漫迷失望。龔俊表示劇集講述如何懂得去愛、破除隔閡和偏見。

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