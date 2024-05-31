雪藏5年內地古裝劇首播 舊文被翻 鄧麗欣：香港是中國不可分割部分

隨着劇集播出，引起內地網民關注，重提Stephy曾於2020年在社交網發文，出現「煞景」、「棕地」、「五十天」等字眼，引起熱議，當時她在微博發文解釋：「就是一個重要的場景完成，我們會說『煞景』，這是從拍戲以來圈中一直的認知言語。」

有心人過度解讀扭曲發文

Stephy前日（29日）在微博表態，貼出「香港特別行政區是中華人民共和國不可分割的一部分」聲明，以簡體字留言，「本人鄧麗欣，出生成長在中國香港，一心擁護並堅持香港特別行政區是中華人民共和國不可分割的一部分。無論是過去現在還是未來，我立志參與促進中國香港和內地之間的文化交流事業。在網絡上，『有心之人』過度解讀我的採訪並刻意扭曲我在社交媒體上的發言，我感到非常難過，一直相信人與人之間是友好的、善良的，不願看到有人利用這些言論去傷害他人，並通過質疑我對中國香港的認同，以及子虛烏有揑造我的政治立場，而去製造熱度。網絡上通過過度解讀，拼貼新聞等方式產生的不實報道，更是無稽之談。希望廣大網友不要聽信謠言，我將會保留一切法律追責權利，以正視聽。特此聲明！ 謝謝！」

「末代廚娘官微」在開播前多則帖文都有介紹Stephy主演和她的劇照，在連日輿論和熱議下，有網民發現官微現在有關Stephy的劇照幾乎全被刪走，只剩一張2019年開拍時的宣傳照。

娛樂組