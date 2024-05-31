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娛樂

薛家燕新片演特務 搵伍允龍惡補武功

【明報專訊】薛家燕昨日出席健康產品活動，笑稱年過70歲早已領取長者卡，加上平時工作忙碌，會有疲勞和記性差的狀况，要靠科技和產品促進腦血管血液循環，減低患認知障礙症的風險，希望保持健康及精靈，像92歲胡楓一樣長青，又透露年底參與馬來西亞動作片，飾演特務，到時會跟小鮮肉做拍檔，她說：「未知跟哪個小鮮肉合作，不過我打算找伍允龍幫手，做我動作指導，希望練定一些動作招式應付拍戲。」

舊拍檔顏國樑離世感難過

對於顏國樑病逝，又有消息指蕭亮今年3月在加拿大寓所離世。薛家燕表示感突然及惋惜，「上星期見顏國樑上梁思浩節目幾精神，但突然感染肺炎離世，感到好難過，曾跟他合作《真情》、《皆大歡喜》，拍攝《十月初五的月光》又有感情戲， 大家已經好熟，去年請他來電台做訪問， 他很積極、樂觀面對患病問題，覺得活得一日得一日，走的時候不要太辛苦，仲提大家要注意身體健康。國樑對影視界有貢獻，大家永遠懷念他，希望國樑太太節哀順變」。至於蕭亮，薛家燕稱已很久沒聯絡及見面，「都是睇新聞才知他離世，年紀大都無辦法，希望他一路好走」。她印象中蕭亮中英文叻，攝位也叻，「大家封他為『攝石人』，事實他很會攝位，個個鏡頭都見到他，我曾叫他教我」。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕蕭亮 顏國樑 薛家燕 伍允龍

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