薛家燕新片演特務 搵伍允龍惡補武功

舊拍檔顏國樑離世感難過

對於顏國樑病逝，又有消息指蕭亮今年3月在加拿大寓所離世。薛家燕表示感突然及惋惜，「上星期見顏國樑上梁思浩節目幾精神，但突然感染肺炎離世，感到好難過，曾跟他合作《真情》、《皆大歡喜》，拍攝《十月初五的月光》又有感情戲， 大家已經好熟，去年請他來電台做訪問， 他很積極、樂觀面對患病問題，覺得活得一日得一日，走的時候不要太辛苦，仲提大家要注意身體健康。國樑對影視界有貢獻，大家永遠懷念他，希望國樑太太節哀順變」。至於蕭亮，薛家燕稱已很久沒聯絡及見面，「都是睇新聞才知他離世，年紀大都無辦法，希望他一路好走」。她印象中蕭亮中英文叻，攝位也叻，「大家封他為『攝石人』，事實他很會攝位，個個鏡頭都見到他，我曾叫他教我」。

記者：鍾一虹