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娛樂

受父母欠債千萬拖累 王怡然打破沉默 自爆曾想退出幕前

父母陷走數風波 王怡然「封嘴」多月終受訪 自爆曾想退出幕前

【明報專訊】《2024香港小姐競選》6月10日截止報名，昨日港姐莊子璇、王怡然、謝嘉怡、陳楨怡、梁凱晴及陳曉華等出席記者會宣傳。去年港姐亞軍王怡然當選後被爆父母在內地開補習社疑經營出問題，欠債千萬玩失蹤，她每次出活動均拒絕受訪及封口避談家人，還清空社交帳號。相隔約9個月，王怡然最近更新社交網，昨日亦打破沉默接受訪問，她對未來前途不擔心，「我的學生簽證6月到期，之後會申請工作簽證，會留港發展，等待跟公司簽藝員約，拍劇或做主持都想試，不擔心比同屆港姐遲了起步，會學好廣東話」。

莊子璇完成學業投入拍劇

王怡然表示出來見大家有點緊張，承認近期開始重新活躍社交網，有見到網民負評，但自誇EQ一向高，暗示沒受家事影響，「會趁開心時才看負評，讓自己平衡。件事已過去，現在重新出發。（可有造成心理影響？）報道出街後，有想過退出，但無論怎樣做，傳媒、網民都會繼續注視你」。莊子璇幫口指王怡然已捱過最困難時期，現雨過天青，相信人生總要不斷從經歷中學習。莊子璇已完成學業，正式跟無綫簽了藝員約並開始拍劇，雖努力游說身邊朋友參選港姐，可惜被朋友漠視。

謝嘉怡陳楨怡分享選美心得

2020港姐冠軍謝嘉怡與亞軍陳楨怡各分享選美心得，前者稱集訓期間很辛苦，要吃飽、做運動及勤敷面膜，自己會聽歌看電視惡補廣東話；她以自己為例，用真性情做回自己，觀眾自然喜歡。陳楨怡提醒佳麗要預早減肥，勿臨急抱佛腳，多讀報紙練咬字。她們均有意提名身邊人參選，目前尚未游說成功。謝嘉怡自爆想提名靚表妹參選，「她今年剛畢業，樣子有我咁靚，又識講廣東話，她正在找工作，但性格有點怕醜」。陳楨怡說胞妹今年23歲任職銀行，身高175cm，由於害怕面對傳媒，仍未答應報名。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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