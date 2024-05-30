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娛樂

【開箱】《詭異之家》平面圖透視兇案

【明報專訊】改編自YouTube爆紅影片的《詭異之家》，今年3月在日本上映，開畫時撼贏荷李活片《沙丘瀚戰：第二章》，上映第2周票房不跌反升，並連續4星期成為冠軍，錄得逾300萬入場人次，進帳超過48億日圓（約2.4億港元），暫時領先，成為今年日本真人演出電影冠軍。以一張房屋平面圖為故事起點的《詭異之家》，今日在港上映，視樓如命的香港人，可會有共鳴？

YouTuber為點擊尋找新題材

《詭異之家》由《乒乓情人夢》石川淳一執導，《東京復仇者》間宮祥太朗、《銀魂》佐藤二朗及《3年A班》川榮李奈合演，講述專門追蹤神秘事件的YouTuber雨宮（間宮祥太朗飾），影片點擊率每况愈下，急於尋找新題材。雨宮受朋友所託，調查一間古怪間隔的二手樓，遂找來喜歡神秘學的建築師栗原（佐藤二朗飾）協助分析平面圖。兩人發現平面圖出現「神秘」間隔，地下客廳和廚房中間有一個奇怪密室。孩子房位於一樓中央，不但要打開兩道門才能進入，更沒有窗戶，像是不見天日的獨立「囚室」；地下密室則與孩子房間位置重疊，房內有神秘通道直達一樓浴室。

栗原大膽假設：屋主利用「神秘」間隔犯下殺人案；巧合的是「詭屋」附近發現一具棄屍，所以雨宮決定將「詭屋」故事拍成影片，隨即引來神秘女子柚希（川榮李奈飾）自稱有「詭屋」線索。雨宮、栗原及柚希開始深入調查，發現古怪平面圖背後，暗藏恐怖傳說。

《詭異之家》看點是靠一張平面圖逐步抽絲剝繭，帶出村落百年前的家族恐怖傳說：片淵家男主人納女僕為妾，後者懷孕期間，遭男主人正室虐待致流產，女僕因失去胎兒變成瘋子，割下自己的左手後離世；正室其後誕下沒有左手的孩子，家族認為女僕下了詛咒，於是進行「左手祭禮」，由家族男丁負責殺人，並割下受害人左手當祭品。

後半部鬆散不合邏輯

《詭異之家》並非一般以鬼為主題的恐怖片，是連串因人性陰暗而造成的慘劇，帶出不寒而慄的感覺，正因住宅平面圖及住宅間隔是日常常接觸的事，心寒感更真實。電影主題雖不錯，但後半部分情節鬆散，而且不合邏輯，效果大打折扣；譬如如講到雨宮、柚希及栗原進入片淵家古宅，發現神秘密室，三人明知此行險惡，但沒任何自衛武器，雨宮亦只顧用錄影機拍攝，遇襲時其他人站在原地，任由他被宰割，便不大合情理。

《詭異之家》改編自雨穴作品，他表示故事靈感來自年幼時砌玩具屋模型，加上喜歡看懸疑小說和恐怖故事，於是想把「神秘空間」設定為牢房或囚室之類。構思完成後，雨穴先把故事影片上傳到YouTube，吸引大批網民追看，超過1700萬瀏覽次數，其後再把短片內容發展成推理小說及電影。

上映日期：5月30日

相關字詞﹕石川淳一 川榮李奈 間宮祥太朗 佐藤二朗 開箱 詭異之家

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