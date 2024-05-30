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娛樂

【娛樂場】台劇《幸福房屋事件簿》 陳庭妮蔡凡熙追查凶宅背後故事

【明報專訊】台劇《幸福房屋事件簿》以凶宅為題材，由陳庭妮和蔡凡熙主演，6月1日起逢星期六「黃Viu煲劇平台」播映。

《幸福房屋事件簿》劇情講述地產代理公司「幸福不動產」為回饋客戶，製作台北凶宅地圖數據庫，方便海內外客戶買樓前上網查詢，以免不小心買到凶宅而發生糾紛，又成立專案小組調查凶宅。

為了處理失蹤爸爸留下的凶宅，怕窮不怕鬼的資深經紀陸安琪（陳庭妮飾）帶着擁有靈異體質的新人助理游大志（蔡凡熙飾），接下了公司委派的凶宅調查工作，二人在過程中揭開了隱藏在恐怖傳聞背後的動人故事。

議題眾多 引發共鳴

劇集藉着帶領觀眾走訪凶宅，帶出愛情、親情、人性掙扎和自我救贖的議題。女主角陳庭妮透露劇情涉及多重話題，適合不同年齡層觀眾收看，「除親情、友情、愛情、工作外，我們連寵物議題也照顧到，不管你正在關注什麼議題，我覺得都可以得到啟發和共鳴」。

陳庭妮和蔡凡熙劇中組成「師徒檔」勇闖禁地，二人對凶宅有着不同看法。陳庭妮曾經在睇樓時遇上離奇怪事，不但即時頭暈眼花，更感覺「有人不希望我進去」，所以落荒而逃。

蔡凡熙心動想買凶宅

蔡凡熙表示對凶宅動心，「我朋友住的地方，樓下好像是凶宅，那邊是原價的五折，所以我有點心動。原價要6000多萬台幣，現在只要3000萬台幣，不過我沒有去看，因為打五折我還是買不起」。

蔡凡熙搞笑自認與鬼有緣，出道至今已經接拍了四五部關於鬼的作品，「他們在冥冥之中幫助我，希望他們可以引導我去買好的房子，因為我真的很想買房子」。

陳庭妮劇中還捲入職場三角戀，夾在霸氣副總裁丁春誠與助理蔡凡熙之間。她日前出席記者會，被問成熟主管跟「犬系鮮肉」二選一會如何選擇？她毫不猶豫把頭靠在丁春誠肩膀笑說：「一開始一定選這個啊，相處後會改變想法，犬系男也很療癒。」

陳庭妮丁春誠車廂咀嘴

丁春誠與陳庭妮認識多年首度演感情戲，預告劇中兩人會在車內親吻甜蜜互動，據知不止親一次。丁春誠說看着陳庭妮長大，對方個性沒變，一樣直率可愛，彼此很有默契，拍攝時馬上達到導演需要的畫面。

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