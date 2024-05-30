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娛樂

顏國樑或未能當「大體老師」 霍潔貞首談丈夫後事安排

【明報專訊】在無綫處境劇《香港81》飾演「陳積」的資深演員顏國樑近年患聲帶鱗狀細胞癌，本月25日因癌症導致肺炎，肺炎引致呼吸急促離世，終年71歲。顏國樑生前好友鄧英敏前晚在網台節目舉行《顏國樑‧忘不了你》追思會，邀請一班好友分享與顏國樑昔日相處點滴。

盼以佛教儀式舉殯

與顏國樑相伴40多年的太太霍潔貞節目中首度開腔，表示丈夫離世，她心情沉重，但狀况OK，感恩身邊有好多惜她的朋友。她正辦理丈夫身後事，希望以佛教儀式舉殯，但一直未能落實，要先攞死亡證。

顏國樑2013年參加港大「大體老師」計劃，霍潔貞表示可能有變數，她致電查詢，港大回覆因顏國樑有190多磅，他們收的遺體要180磅以下，所以應該不會接收，着她嘗試「無言老師」會否接受。霍潔貞透露已致電詢問，回覆叫她給予資料看會否接收，在她心中老公顏國樑做不做到「老師」不緊要，「最緊要係佢本身嘅心願想咁做，原來個天覺得OK喇，唔使佢咁做，所以我都係平常心，做到就做，做唔到都唔緊要」。

顏國樑病逝前因呼吸困難於本月20日入醫院，霍潔貞憶述丈夫離世前兩天的一件事，「今次入院頭3日，醫生都唔畀佢食嘢，佢一直好恨食嘢，到第4日我同醫生講，可唔可以畀佢食啲糊仔，醫生應承咗，第二朝佢好犀利，先食醫院的早餐，火腿通粉同雙蛋，晏晝飲杯咖啡，跟住飲杯維他奶，食了兩條麵包，夜晚飲湯，再食麵包，嗰日佢好開心」。她覺得丈夫好正面，不想太多，有得食就盡情食，盡情享受。夫妻在上水經營寵物店，霍潔貞表示暫時會繼續做，其他事暫時不想，最緊要幫丈夫辦好身後事，做得好好睇睇，希望顏國樑滿意。問她有什麼想跟老公講？霍潔貞說：「我以佢為榮，佢好正面、勇敢、樂觀同堅強，佢真係叻。」

娛樂組

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