林德信湊女冷落老婆 打翻醋埕 蔡思韵接受男友劉俊謙「一夫多妻」

記者：林蘊兒

新手爸爸林德信談到愛女即慈父上身，透露原本請的陪月染了新冠病毒，打亂計劃，「BB出世首個月情况比較混亂，現在已適應。女兒很愛笑，抱她見任何親戚都總是笑，想等她大一點更可愛，在社交平台公開她的樣子。現在我每日都跟她拍過百張相，又帶她外出曬太陽，覺得每張相女兒都好靚，不過老婆好似有少少呷醋，自有女兒後，我就好似冷落了她」。他又認叻是湊B高手，常為女兒冲涼和換片。

至於女兒改名林明，林德信稱父親林子祥有日在夢中見到日和月，即使當時未知胎兒性別，也改名「明」，覺得男仔女仔也適用，英文名Billie由他改。他將迎接做爸爸後首個父親節，計劃為愛女搞百日宴，屆時將一家人四代同堂慶祝。

蔡思韵未有結婚計劃

蔡思韵與男友劉俊謙拍拖數年感情穩定，暫時未有結婚或造人大計，擔心湊小朋友辛苦又會分心，暫時集中精神專注事業。

提到劉俊謙主演電影《九龍城寨之圍城》票房成績逾8250萬，登香港史上華語電影總票房第2位，蔡思韵自言能成為其中一分子超級榮幸，期望票房繼續報捷甚至破億，令她叨光成億元票房女星。

劉俊謙因角色大受歡迎，不少女粉絲自稱「劉太」，正印女友蔡思韵稱不介意，開玩笑說：「在這個情况下，我不介意他『一夫多妻』，好開心大家都欣賞他。可能認識他太耐，經常見面，男友是否靚仔見仁見智，角色有發揮才最重要。」

隋棠滿身「血」嚇親女兒

隋棠相隔多時再次來港，逗留兩天便趕回台灣工作，未能四處逛和約朋友見面。她透露有幾部戲將上畫，預告當中有些尺度比較大膽的性感演出外，更要一顯身手做打女，「因為有動作戲，開拍前幾個月要接受嚴格訓練，難免有疼傷和痛楚。有次收工後沒有落妝回家，子女一見我滿面和身有血迹，女兒誤以為我受傷，被嚇得哭了起來」。隋棠曾與男演員宥勝合作拍劇，男方近日因強制猥褻罪被判刑8個月，另一男星賀軍翔亦捲入性騷擾爭議中，隋棠對兩人的事一律以不清楚為由，稱不便回應。

Tor恨與周潤發劉德華合作

泰國男星Tor透露非首次來港，之前拍戲曾來香港取景，大讚景色靚。他希望將來有機會參與本地製作，渴望與偶像周潤發和劉德華見面和合作。Tor預計兩個月後開工，首次挑戰演BL劇，心情沒有太緊張，壓力也不大，一心盡力做好，沒有想太多。Tor與女友拍拖多年，被人封為「最專情男人」，回應時顯得避忌，「多謝讚賞，我不能答太多，希望粉絲專注留意我的工作，而不是與女友之間的感情關係。將來的事沒有人會知，好感謝大家關心」。