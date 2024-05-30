明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

林德信湊女冷落老婆 打翻醋埕 蔡思韵接受男友劉俊謙「一夫多妻」

【明報專訊】林德信、蔡思韵、台灣女星隋棠和泰國男星Tor昨日出席服裝品牌活動。榮升父親的林德信首次出席活動，難掩喜悅全程笑到四萬咁口，提起兩個月大女兒林明滔滔不絕，大爆因為愛女冷落老婆，打翻醋埕。蔡思韵男友劉俊謙憑電影《九龍城寨之圍城》人氣急升，粉絲爭相認做「劉太」，她笑言在此情况不介意男友「一夫多妻」，有份參演的她期望票房破億元，讓她成為億元票房女星。

記者：林蘊兒

新手爸爸林德信談到愛女即慈父上身，透露原本請的陪月染了新冠病毒，打亂計劃，「BB出世首個月情况比較混亂，現在已適應。女兒很愛笑，抱她見任何親戚都總是笑，想等她大一點更可愛，在社交平台公開她的樣子。現在我每日都跟她拍過百張相，又帶她外出曬太陽，覺得每張相女兒都好靚，不過老婆好似有少少呷醋，自有女兒後，我就好似冷落了她」。他又認叻是湊B高手，常為女兒冲涼和換片。

至於女兒改名林明，林德信稱父親林子祥有日在夢中見到日和月，即使當時未知胎兒性別，也改名「明」，覺得男仔女仔也適用，英文名Billie由他改。他將迎接做爸爸後首個父親節，計劃為愛女搞百日宴，屆時將一家人四代同堂慶祝。

蔡思韵未有結婚計劃

蔡思韵與男友劉俊謙拍拖數年感情穩定，暫時未有結婚或造人大計，擔心湊小朋友辛苦又會分心，暫時集中精神專注事業。

提到劉俊謙主演電影《九龍城寨之圍城》票房成績逾8250萬，登香港史上華語電影總票房第2位，蔡思韵自言能成為其中一分子超級榮幸，期望票房繼續報捷甚至破億，令她叨光成億元票房女星。

劉俊謙因角色大受歡迎，不少女粉絲自稱「劉太」，正印女友蔡思韵稱不介意，開玩笑說：「在這個情况下，我不介意他『一夫多妻』，好開心大家都欣賞他。可能認識他太耐，經常見面，男友是否靚仔見仁見智，角色有發揮才最重要。」

隋棠滿身「血」嚇親女兒

隋棠相隔多時再次來港，逗留兩天便趕回台灣工作，未能四處逛和約朋友見面。她透露有幾部戲將上畫，預告當中有些尺度比較大膽的性感演出外，更要一顯身手做打女，「因為有動作戲，開拍前幾個月要接受嚴格訓練，難免有疼傷和痛楚。有次收工後沒有落妝回家，子女一見我滿面和身有血迹，女兒誤以為我受傷，被嚇得哭了起來」。隋棠曾與男演員宥勝合作拍劇，男方近日因強制猥褻罪被判刑8個月，另一男星賀軍翔亦捲入性騷擾爭議中，隋棠對兩人的事一律以不清楚為由，稱不便回應。

Tor恨與周潤發劉德華合作

泰國男星Tor透露非首次來港，之前拍戲曾來香港取景，大讚景色靚。他希望將來有機會參與本地製作，渴望與偶像周潤發和劉德華見面和合作。Tor預計兩個月後開工，首次挑戰演BL劇，心情沒有太緊張，壓力也不大，一心盡力做好，沒有想太多。Tor與女友拍拖多年，被人封為「最專情男人」，回應時顯得避忌，「多謝讚賞，我不能答太多，希望粉絲專注留意我的工作，而不是與女友之間的感情關係。將來的事沒有人會知，好感謝大家關心」。

上 / 下一篇新聞