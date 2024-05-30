傳蕭亮3月多倫多家中逝世 胞弟盧大偉遺孀稱冇聯絡不清楚

蕭亮已故胞弟盧大偉的太太回覆傳媒表示自丈夫離開後跟蕭亮已沒再聯絡，透露蕭亮一直在加拿大，也沒回港，她沒收到消息，對蕭亮傳死訊一事不清楚。

朗讀「無綫電視翡翠台」成經典

蕭亮原名盧永華，於上海出世，其後與家人一同移居香港。他在家中排行第四，馬評人盧遠及已故藝人盧大偉分別是其胞兄及胞弟。蕭亮於香港華仁書院中學畢業後，到柏立基教育學院進修，完成學業後曾任小學教師。

1970年代，他加入香港電台擔任DJ及節目主持；1973年兼任麗的映聲電視新聞報道員。其後與胞弟盧大偉轉投無綫電視，參與翡翠台報幕工作，是無綫的「台聲」，由他朗讀的「無綫電視翡翠台」成為香港人的集體回憶。

爭出鏡被封「老薑攝石人」

蕭亮能操多種流利語言，包括粵語、英語、普通話、上海話和法語。1989年，他隨周梁淑怡跳槽亞視，3年後移居加國，繼續在當地的電台報幕及朗讀不同的故事節目。2000年，蕭亮回流香港，重回無綫，參演多套劇集，包括《男親女愛》、《洛神》、《絕世好爸》、《智勇新警界》、《西關大少》、《隔世追兇》、《棟篤神探》、《阿旺新傳》、《七號差館》、古裝及時裝版《皆大歡喜》等。

當年有指蕭亮常在劇集宣傳活動上「攝位」爭出鏡機會，因而被封「老薑攝石人」，他亦曾跟苑瓊丹鬧不和。他在拍攝《阿旺新傳》期間，傳出疑因企位問題跟導演爭拗，最後被導演爆粗趕走。

娛樂組