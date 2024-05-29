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娛樂

【開箱】《讓我們酒在一起》 同枱食飯 理解包容

【明報專訊】康城影展日前落幕，一直關懷社會邊緣人的《歡迎光臨夢幻樂園》導演辛貝克（Sean Baker）憑《Anora》贏得最高榮譽金棕櫚獎；巧合地去年入圍康城主競賽單元的堅盧治（Ken Loach）新作《讓我們酒在一起》（The Old Oak）上周四在港上映，講述敘利亞難民跟英國東北小鎮居民的衝突，從影逾半世紀的堅盧治，人文關懷依舊；下月將屆88歲的他去年說，《讓》片或是其告別影壇之作。若屬實，不但英國影壇失去批判聲音，也是影迷的損失。

堅盧治宣稱退休但不平則鳴

《讓我們酒在一起》講述昔日參與工運的TJ，在英格蘭東北部礦區小鎮苦苦經營酒館「老橡吧」，是鎮上僅存公共空間，居民視之為茶餘飯後聚腳地。失去家園的敘利亞難民來到鎮上，居民滿是排外敵意，令蕭瑟小鎮氣氛變得更劍拔弩張，酒吧頓成他們爭奪的地盤。寬容對待難民的TJ，一邊聽着街坊不堪入耳的猛烈抨擊，一邊協助義工接濟難民，並與敘利亞少女Yara建立友誼；然而社區分裂，令TJ左右做人難，他最終能否找到一種方式讓兩個族群互相理解共融？

堅盧治是康城影展常客，2006年以《風吹麥動》首奪最高榮譽金棕櫚獎，10年後憑《我，不低頭》再奪同一殊榮，康城影展70多年歷史，歷來只有9名導演兩奪金棕櫚獎，堅盧治正是其中之一；而且十五度入圍主競賽單元，也是康城入圍次數最多的紀錄保持者。堅盧治的電影關懷勞工基層，同情無家者與難民，無論選材或導演風格均充滿社會批判。其實他去年不是首次說要息影，早於10年前已提過，但不平則鳴，看到不公義之事，堅盧治仍然熱血，仍有故事想說。

堅盧治此片再次由合作無間的保羅拉維提（Paul Laverty）編劇；前者稱過去有兩片曾在英格蘭東北部取景，講述人被困在支離破碎社會的故事，雖然同以悲劇告終，但製作團隊在當地遇過很多人，既堅強又慷慨，他覺得新片也應反映這一點。堅盧治稱這些地區被忽視多年，造船、鋼鐵和採礦等工業式微，又沒有其他可取代。像片中描述的東北海邊小鎮，以採礦為生，曾昌盛繁榮，即使罷工與資方對抗，居民也團結一致，並且對地方體育和文化活動引以為傲。只是當各種工業沒落，政客卻任由社區自生自滅，許多家庭離開，商店倒閉，各種公共設施也陸續關門，工作機會渺茫，希望也隨之消失。然後當政府開始接收難民，租金便宜、少受媒體關注的東北部，自然成為安頓他們的選項，這正是《讓我們酒在一起》的製作起源。

同情難民亦關心基層

堅盧治片中不止同情敘利亞難民，同時也關懷英格蘭東北部的沒落小鎮。電影開首描述難民抵達，義工幫忙，部分圍觀市民卻不懷好意，Yara舉機拍攝即被搶機，受不禮貌對待；在難民營時學會了英語的她，除了是家人對外的溝通橋樑，也十分堅強，不畏欺凌，挺身據理力爭，要求摔壞她相機的人賠償，因而讓TJ留下深刻印象。小鎮居民同樣正在受苦，也是電影開初，TJ認識了一輩子的好友Charlie，在抱怨財團賤價出租房產，以為可安享退休生活，物業價值卻暴跌，加上太太罹患重病，生活更難言愜意。TJ也不好過，妻離子散，尋短不遂，酒吧生意難做，拯救過他生命的愛犬，本視為家人，是艱澀生活中唯一的安慰，卻被惡犬所噬。但TJ曾經為工友出頭，曾經教鎮上的孩子踢足球，同理心未泯。TJ同情的不止Yara，還有鎮上的窮小孩，問TJ為何難民兒童獲贈單車，他們卻一無所有？TJ同意把酒吧後方改造為像食物銀行般的空間，讓有需要的市民跟難民同桌共濟五臟廟，給彼此互相了解的機會，起因正是當年礦工罷工，也是同桌吃飯，精神上一起修行，造就團結氣氛。然而TJ之前拒絕借出酒吧空間讓Charlie和其他居民開會申訴委屈，造成災難導火線。其後飯堂水電被毁，難民與居民難再同桌共濟。

《讓我們酒在一起》毫不煽情，而且無論風格或製作條件皆極為簡約；誠如英國《衛報》所言，《越笨越開心》丹麥導演拉斯馮特爾（Lars Von Trier）等人發起的Dogme 95運動，強調電影回歸原始，非着重技術，更加關心故事本身的情節和發展。不屬於Dogme 95運動的堅盧治，反而一直信守這些原則到今天。然而片中有兩幕還是看得人雙眼發熱；TJ帶Yara到達蘭主教座堂，聽着聖詩班歌聲，Yara受到觸動，在這座近千年歷史的教堂，她感慨沒有再見到敘利亞帕米拉古城神廟的一天。另一幕則透過TJ說出癥結所在，講述他後來得悉飯堂水電是被村民破壞，好友Charlie更參與其中，認為要給厚此薄彼的TJ一個教訓。他很難過，因為兩人從小認識，一起上學，會到對方家裏吃飯，兩人的父親也有類似經歷。下一幕TJ往敲Charlie家門，平靜而直接告訴好友，「看看這村子的狀况，看看這些年發生的糟事，發生在你身上的麻煩事，還有我們的父親，這地方爛了很多年了，早在敘利亞人到這裏之前，已經如此」。TJ稱知道Charlie不是傻子，但心疼對方為何變成這樣，Charlie否認自己所作所為後，TJ續說：「當我們陷入困境時，都會尋找代罪羔羊，不是嗎？我們不會怪責在上位者，卻怪責那些生活比我們更糟糕的人，覺得這是他們的過錯，更容易拿他們來出氣。我說錯了嗎？我只想讓你知道，我都知道了。」

上映日期：5月23日

相關字詞﹕開箱 堅盧治 讓我們酒在一起

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