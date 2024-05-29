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娛樂

《背著善宰跑》結局前收視登頂 邊佑錫破紀錄膺話題榜雙冠軍

【明報專訊】邊佑錫與金惠允合演韓國有線頻道tvN劇集《背著善宰跑》前晚播出第15集，收視5.2%，成為開播新高之餘，並超越《碰撞搜查線》及《隨意愛我吧》成為同時段劇集冠軍。為了回饋粉絲支持，《背》劇昨晚在首爾某戲院舉行直播活動，男女主角現身陪觀眾一起收看結局。邊佑錫人氣急升，韓國調查機構Good Data昨日公布5月第4周劇集和非劇集話題榜成績，他成為該榜創辦10年來首位雙冠軍。

《背著善宰跑》自上月開播至今，收視一直徘徊在3至4%之間，直至前晚播出第15集，終於突破5%關口，以5.2%成績擊敗同時段劇集，包括有線頻道ENA新劇《碰撞搜查線》第5集（4.1%）及免費台KBS的《隨意愛我吧》第5集（1.4%），穩佔同時段收視冠軍。香港觀眾可在「黃Viu」收看《背著善宰跑》，《碰撞搜查線》及《隨意愛我吧》分別在影視串流平台Disney+及Netflix播出。

今集《背著善宰跑》漸入高潮，講述金惠允多次穿越時空後，仍然無法改變邊佑錫遭變態狂徒殺死的宿命，只好在最後一次穿越時，令他失去二人相戀的記憶，避免成為兇手襲擊的目標。可惜事與願違，邊佑錫雖然失憶，但仍對女方產生莫名其妙的好感，最後更透過金惠允留下的歌詞，重拾昔日戀愛感覺，此時兇手亦駕車趕至，準備再次取其性命。

結局預告片40萬次點擊

幸好暗戀金惠允的警員宋建熙及時趕到，阻止兇手施襲。從tvN昨日上午公開第16集片段可見，飾演男藝人柳善宰的邊佑錫終於回復記憶，並跟金惠允約會，男方一邊等待女友放工，一邊坐在餐廳默默守候，更大方請全場吃蛋糕，公然放閃。有關短片上架短短8小時，已經錄得超過40萬次點擊，可見捧場者眾。

為了報答觀眾支持，tvN昨晚在首爾某戲院舉行直播活動，讓粉絲與主角一起觀看《背著善宰跑》第16集結局。為睹偶像風采，購票網站一度癱瘓，事後更出現「黃牛」癲價，原價1000韓圜（約6港元）門票被炒高近300倍，索價30萬韓圜（約1700港元）。邊佑錫與金惠允昨晚入場前，先拍片提醒觀眾準時「煲劇」。

曾經參演韓劇《青春紀錄》及《花開時想月》的邊佑錫，以模特兒身分入行8年，終憑《背著善宰跑》爆紅；韓國調查機構Good Data昨日公布5月第4周的劇集和非劇集話題榜數據，邊佑錫憑《背》奪得韓劇話題演員榜冠軍可謂理所當然，他為宣傳此劇而接受名嘴劉在錫主持的綜藝節目《劉在街頭》訪問，亦帶挈他登上非劇集話題演員榜首，成為該機構自2015年蒐集韓流數據至今，首位話題榜雙冠軍。

相關字詞﹕宋建熙 金惠允 邊佑錫 背著善宰跑

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