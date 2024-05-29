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娛樂

【娛樂場】《不一樣的爸媽》探索非凡家庭相處模式

【明報專訊】沈貞巧（Goa）、甄子康（少爺占）與李敏主持ViuTV新節目《不一樣的爸媽》，共10集。每集以一個家庭為核心，3主持分組探訪，與受訪者建立連結和信任，深入了解各個不一樣的家庭背後不為人知的一面，並透過父母視角了解他們的難處和挑戰，分享取捨對自己和家庭的意義，亦會從子女角色出發，立體呈現雙親的形象。

為家庭成員實現願望

主持人會安排一天假期讓父母回到他們熱愛的領域，一起實現願望，讓他們與子女創造更多共同回憶。節目旨在探索香港不同家庭的相處模式，了解不同父母的價值觀、教育方式、生活哲學，以及家庭崗位，展現非凡爸媽的獨特之處。

近年香港大部分父母生孩子也是「一個起，兩個止」，節目組選「多子家庭」打頭陣，少爺占與李敏探訪「笑聲笑聲滿載溫馨」的7人大家庭。年輕夫婦Benson與阿殷，10年來共誕下兩子三女，大仔將近10歲，最小的五弟1歲。

大談「窮養」方法

阿殷是全職家庭主婦，由於孩子每隔兩年一個，近10年都是穿哺乳裝。喜歡小朋友的阿殷跟Benson拍拖時已說婚後要生3個小朋友，最後生了5個，成7人家庭。她稱跟老公是「窮養」小朋友，「5個孩子都在政府醫院出世，他們的衣服是朋友送的二手衫，還有書本也是一個接一個輪流用，最重要是孩子乾淨企理就可以」。

Benson笑說一家七口出街時，習慣似明星出巡，途人會投以注目禮。阿殷每日都要照顧5個小孩，難有me time機會，李敏帶她放假一天去按摩，少爺占則跟Benson與孩子準備BBQ食物，安排一家人去燒烤。

探訪星級家庭

受訪家庭不乏圈中人，包括「十優狀元」港姐麥明詩與媽媽、陳柏宇和太太符曉薇。陳柏宇和符曉薇育有兩女，小女兒出生前，符曉薇經歷了兩次流產，這些經歷讓她變得更堅強，倍加珍惜與女兒相處時刻。還有「高齡父母」黃澤鋒與太太陳麗麗，陳太2019年以52歲高齡誕下女兒黃熙恩。

其他故事有「青光眼兒子」、「單親爸爸」、「狗場媽媽」、「路飛」與「平安包」。壓軸的「罕見病爸爸」，他自出生便確診患上罕見病，目前是該罕見病全球最長壽的患者，雖然身患頑疾，他仍能遇上一生中最愛，組織家庭並育有兩女。面對無法預知未來的疾病，他選擇與太太活在當下，為年幼的兩女準備了無價的禮物，待女兒出嫁時送給她們。

《不一樣的爸媽》 逢周一至五 晚10時30分 ViuTV播映

相關字詞﹕甄子康（少爺占） 沈貞巧（Goa） 李敏（Ranya） 不一樣的爸媽

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