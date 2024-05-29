收入僅餬口無畀家用 冼靖峰無悔入行 視藝人終身職業

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

26歲冼靖峰（Archie）首次拍劇，表現獲觀眾給好評，自言經驗淺，拍攝時除緊張走錯位，也不太懂拿揑表情和節奏，動作生硬似殭屍，試過NG累街坊，感到非常內疚。多得劇組和前輩鄭則士、蕭正楠等包容，沒有嫌棄責罵，鼓勵他放鬆才可發揮搞笑一面，慶幸開劇兩周已適應，學識放下固有歌手包袱。

Archie承認愈來愈愛演戲，甚至會跟導演研究演出，覺得唱歌和演戲幫助成長，連朋友都讚他氣質有提升，「自己都有做賽後檢討，無論網民畀正評、負評都會睇，要學習消化，有時篤中我的盲點，能助我進步，原來當我冇表情時，眼角、嘴角會下垂，畀人感覺疲態，這方面會改善」。

金錢買不到快樂

讀高中已喜歡唱歌的Archie，升上大學後夾band，從而萌生當歌手夢想，曾遭家人反對，因父母任職中學和小學老師，期望子女找穩定工作，好好過生活。他受同輩影響，覺得人生無常，應該趁後生追夢，做自己想做的事，於是用誠意和行動，向雙親表達自己非三分鐘熱度，入行後視藝人為終身職業，「我沒有退路，沒想過轉行，很幸運，一直保持工作量，目標到紅館開個唱，希望透過音樂和戲劇表達自己的理念，為大家提供情緒出口，以及生活趣味」。

Archie覺得找到自己喜歡的工作，非常幸福，很多喇沙書院舊同學羨慕和妒忌，「好多同屆畢業同學已經任職醫生、律師、科學家、銀行家，月入過10萬。不過他們說金錢買不到快樂，錢不是最重要，覺得我做到喜歡的工作很難得」。他直認目前收入只夠自己日常開支，未有能力畀家用，媽媽非常開通，勸他和未畢業的弟弟先照顧好自己，「我和弟弟都希望在不久將來，掙到錢報答父母」。

顛覆父母價值觀

Archie透露父母以行動表達支持，非常感動，「其實父母是早睡早起的人，晚上10時睡覺，清晨6時起身返工，媽媽知道我拍劇凌晨三四點收工回家，凌晨5點又要開工，她都半夜爬起身翻熱湯水給我飲。爸爸很慳錢，不喜歡搭的士，他會半夜爬起身，call的士接我去片場，仲畀埋錢。我顛覆了父母的價值觀，但他們願意走入我的世界，讓我感受到自己並不孤獨，成為我的推動力，一定要做好工作，不要辜負支持我的人」。父母有收看他主演的《神耆小子》，提供客觀意見，他自覺已改變不少，除身形由肥變瘦，處事亦變認真。

入行後情緒起伏大

以歌手身分出道兩年的Archie只推出過兩首派台歌，表示不會與別人比較，只管順天而行，保持平常心，承認入行後遇到不同狀况，不時情緒波動和感覺孤獨，好似一個人埋頭苦幹練歌和練演技，不知道幾時做得好，情感雜亂無章，「讀書時性格很理性，做這行就需要很感性，所以情緒會打大交，提不起勁時，有種無力感。會接受每個人都有開心和不開心時候，人生就是要體驗，每個體驗都是一種養分，人有感受才會成長。會靠吃東西、健身平衡心理，聽歌是很好的紓解情緒方法，最近愛上聽日本殿堂級樂隊安全地帶，這些經典音樂，當中有很多值得學習的地方」。他稱與父母關係良好，常傾談目標和想法，但盡量避免將負能量帶給身邊人。

想多做公益回饋社會

Archie曾因「SARS死剩種」言論被鬧爆，當時有指他遭公司放逐到內地拍劇過冷河，他承認錯就是錯，要學面對問題，汲取教訓，「不可逃避，因為未來仲好很多路要行，需要克服更多難關，明白做公眾人物有社會責任，我都希望參與多些公益事務回饋社會」。有沒有被嚇怕，不敢說話？他說：「做每件事都有風險，不會擔心太多，寧願做最真實的自己，要對得住自己。」

Archie去年參加《亞洲超星團》躋身男團LOONG 9-V分隊成員，原定5月底在香港舉行的LOONG 9見面會臨時取消，又無份參與團隊集訓和上海見面會，兩個項目都只有LOONG 9-S分隊參與。Archie承認工作遇混亂情况在所難免，自己曾就發展跟公司了解和溝通，相信公司安排，「好多事不到我控制，無論發生什麼事，最緊要調節好自己心態，趁空檔裝備好自己」。

場地提供：Velo Italian Bar & Grill

髮型：Hugo Poon

化妝：King Yip

服裝：DEMO、FACETASM、Harvey Nichols