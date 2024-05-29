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娛樂

中環海濱打造海市蜃樓視感 華晨宇「火星樂園」演唱會完美落幕

【明報專訊】內地歌手華晨宇剛於周日（26日）完成一連三場中環海濱活動空間舉行的「火星樂園」演唱會，吸引逾6萬名觀眾入場。他成為首名在香港舉行戶外演唱會的內地歌手，更將他首創「樂園式」演唱會開啟「日間音樂節」加「晚間演唱會」的獨一無二新形式帶到香港，演唱會下午4時開唱，總時長達8小時，呈現白天與夜晚兩種不同的音樂體驗。

完騷後想逛街歎香港美食

華晨宇出道11年，自選秀節目《2013快樂男聲》獲全國總冠軍一鳴驚人，憑唱功和對演唱會的用心，吸引無數歌迷喜愛。華晨宇這次將火星演唱會整套頂級舞台美術帶到香港中環，主舞台是超長的catwalk台，27呎高鏡面單透材質「火焰山」，100米的「大火星環」，跟現場舞台搭建、燈光等設備相結合。舞台工程負責人指今次曾遇不少難題，包括香港的舞台結構的高標準及器材運送問題等，幸好最後都能解決。經過數十次的調試和測試，使舞台與場地環境融合展現最佳效果，打造出「海市蜃樓」的視感。華晨宇為香港站準備40多套服裝，每場有不同服裝造型跟歌曲搭配。

華晨宇對今次3場演出很激動又興奮，雖然第一次來香港開演唱會，但火星演唱會對很多歌迷都很熟悉，是他們的「家」，現場歌迷一如既往地開心。他為專注演出，休息時都在調整狀態，沒有出去逛。演唱會後，有時間想去逛街及多品嘗香港美食。

娛樂組

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