鍾嘉欣戥舊愛伍允龍爆紅高興 保持朋友關係不怕老公呷醋

【明報專訊】鍾嘉欣從加拿大回港一個多星期，前晚出席品牌代言續約儀式。她日前在社交網上載電影《九龍城寨之圍城》的戲票相，大讚好看。問到捧舊愛伍允龍（Philip）還是緋聞舊愛林峯場？她笑說：「我捧晒所有演員場，這部戲有很多好演員演出，配搭非常好，我睇完『嘩！嘩！嘩！』叫出來，點解咁好睇㗎，劇本寫得很細膩，包含兄弟情、親情及九龍城寨歴史，Philip、阿峯都演得好好呀。（伍允龍飾演王九獲讚好戲？）太好啦！每個演員一直都很好，Philip等到這角色，戥他高興，他的價值一直都在，只是等待角色，他的長髮造型很好，角色很適合他演，真的以他為榮。」