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娛樂

《九龍城寨》收8250萬 登最賣座華語片亞軍 古天樂開心「自己票房自己過」

【明報專訊】古天樂主演電影《九龍城寨之圍城》上映27日，港、澳總票房衝破8250萬元，超越他主演的《明日戰記》8182萬票房紀錄，登上香港電影史上華語電影總票房第2位，有望挑戰《毒舌大狀》1億1500萬元冠軍紀錄。古天樂開心自己票房自己過，多謝每個入場支持的朋友，認為演員完成任務後會繼續行落去，拍好香港電影，令香港電影繼續發光，走到世界各地。

娛樂組

古天樂、伍允龍、林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑等合演的《九龍城寨之圍城》票房不斷攀升，截至前日，香港澳門總票房為$82,513,009，連續27日成為單日票房冠軍，並登上香港電影史上華語電影總票房第2位，超越古天樂主演另一部電影《明日戰記》。該片各地票房亦報捷，內地已突破6億元人民幣，並陸續在馬來西亞、新加坡、越南、英國、澳洲、美國及法國等地上映；台灣上映10日，票房收2128萬台幣（約510萬港元），有望成為今年最高票房港產片。

票房超越《明日戰記》 內地暫收6億

片中飾演「龍捲風」的古天樂，得知該片取代《明日戰記》成為香港華語電影總票房第2位，感到非常開心，在社交平台發文說：「好開心《九龍城寨之圍城》榮登華語票房第2位，多謝每位入場支持嘅朋友。作為演員，我哋只有一個plan，就係完成任務，繼續行落去！拍好香港電影，令香港電影繼續發光，走到世界各地！」他喜見「自己票房自己過」，並開心參與到一部好電影。

林峯謝觀眾支持 劉俊謙繼續努力

「城寨四子」拍片答謝觀眾支持，林峯多謝每個入場觀眾。胡子彤表示他們會繼續努力，謝票時跟大家見面。劉俊謙提到將會開拍前傳及續集，他們繼續為香港電影努力。

片中演員到戲院謝票停不了，黃德斌、胡子彤及張文傑日前四出謝票，有觀眾激讚片中飾演Tiger哥的黃德斌，「多謝畀我哋睇到有香港情懷的電影，同埋黃德斌你真係好型呀！」黃德斌表示電影已上映一段時間，很感動仍見到不少觀眾入場支持，「好開心齣戲有好多新演員，可以同胡子彤他們演出，他們真的非常受歡迎」。胡子彤笑容尷尬說：「我哋要聽大佬講嘢。」司儀問胡子彤鍾意龍捲風還是Tiger哥？他不加思索回應：「Tiger哥！」笑稱Tiger哥在場，當然要這樣說。

胡子彤鍾意Tiger哥 小鐵漢捧場

日前獲張文傑拍片鼓勵，患先天心臟病的小朋友「小鐵漢」到謝票場觀看電影，並以胡子彤片中十二少造型捧場，手持玩具武士刀，手上纏上老虎公仔代表向Tiger致敬。

司儀問「小鐵漢」喜歡哪個角色？小鐵漢說：「喜歡十二少，因為他很好人。」胡子彤應觀眾要求即場演繹道：「我無跟錯呢個大佬！」該發問的女觀眾被問有否更大膽要求時，她語出驚人說：「胡子彤做我條仔啦！」胡子彤驚訝得目瞪口呆，有點不知所措，尷尬躲到黃德斌背後說：「你問大佬啦！」黃德斌笑言：「你都大個嘞！自己揸主意。」之後胡子彤建議回歸電影話題。

相關字詞﹕明日戰記 張文傑 劉俊謙 九龍城寨之圍城 古天樂

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