《芙莉歐莎》美開畫險勝《加菲貓》 料破將士陣亡紀念日30年最低票房紀錄

美媒曾經樂觀估計，《末日先鋒：戰甲飛車》的前傳電影《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》選在將士陣亡紀念日長假期推出，反映電影公司信心十足，首周末4日票房料收4000萬至4500萬美元（約3.12億至3.51億港元），跟2015年《末》片開畫成績相若，但在上映前夕已修正為3100萬至3500萬美元（約2.41億至2.73億港元），對於製作費高達1.68億美元（約13.1億港元）的《芙》片來說，實在難言理想。

古天樂有份監製《加菲貓：勇闖世界》

截稿前為止，電影公司仍未公布《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》首4日票房數字，反觀同日開畫的《加菲貓：勇闖世界》，雖然首3日票房（2477萬美元）略遜於對手，美媒估計把周一假期收入計算在內，首周末4日有望進帳3190萬美元（約2.48億港元），或將反勝《芙》片。就算推斷正確，亦不值得高興，因為有關數字是自1995年《鬼馬小靈精》（2250萬美元，未計通脹）以來，將士陣亡紀念日長假期開畫的最差成績。

繼《一家人大戰機械人》、《一家之犬馬馬杜》及《蜜熊仔維沃》等動畫後，古天樂再任《加菲貓：勇闖世界》監製，並請來《復仇者聯盟：無限之戰》拍檔森姆積遜（Samuel L. Jackson）和基斯柏特（Chris Pratt）聲演加菲貓父子，講述他倆失散多年後重逢的故事。由於《加》片製作費只需6000萬美元（約4.68億港元），相比《芙》片的止蝕壓力自是小得多。

上周末票房季軍是《無聲絕境》尊卡辛斯基（John Krasinski）自編自導自演、「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）監製兼演出《再繫「腦」朋友》，本月17日開畫至今，仍能穩守三甲，全球票房亦剛突破1億美元（約7.8億港元）大關；至於排第4位的《猿人爭霸戰：猩凶帝國》更厲害，僅比《再》提早一周上映，累計票房已直逼3億美元（約23.2億港元）。

美媒擔心暑假票房

將士陣亡紀念日票房未如理想，美媒開始擔心暑假可會重蹈覆轍？電影票房統計及調查公司Box Office Theory創辦人尚羅賓（Shawn Robbin）認為情况未必太壞，至少在8月前將有Marvel超級英雄片《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）、賣座動畫續集《壞蛋獎門人4》（Despicable Me 4）及《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2），加上特技片《龍捲風》（Twisters）、《無聲絕境外傳：首襲日》（A Quiet Place：Day One）及金像導演奇雲高士拿（Kevin Costner）自編自導自演史詩式西部片《Horizon: An American–Chapter 1》等輪流登場，「雖然今年暑假檔期（指5月起）起步較為緩慢，但我相信未來兩個月可以趕回進度」。尚羅賓如是說。