《芙莉歐莎》美開畫險勝《加菲貓》 料破將士陣亡紀念日30年最低票房紀錄

美媒曾經樂觀估計,《末日先鋒:戰甲飛車》的前傳電影《芙莉歐莎:末日先鋒傳說》選在將士陣亡紀念日長假期推出,反映電影公司信心十足,首周末4日票房料收4000萬至4500萬美元(約3.12億至3.51億港元),跟2015年《末》片開畫成績相若,但在上映前夕已修正為3100萬至3500萬美元(約2.41億至2.73億港元),對於製作費高達1.68億美元(約13.1億港元)的《芙》片來說,實在難言理想。

古天樂有份監製《加菲貓:勇闖世界》

截稿前為止,電影公司仍未公布《芙莉歐莎:末日先鋒傳說》首4日票房數字,反觀同日開畫的《加菲貓:勇闖世界》,雖然首3日票房(2477萬美元)略遜於對手,美媒估計把周一假期收入計算在內,首周末4日有望進帳3190萬美元(約2.48億港元),或將反勝《芙》片。就算推斷正確,亦不值得高興,因為有關數字是自1995年《鬼馬小靈精》(2250萬美元,未計通脹)以來,將士陣亡紀念日長假期開畫的最差成績。

繼《一家人大戰機械人》、《一家之犬馬馬杜》及《蜜熊仔維沃》等動畫後,古天樂再任《加菲貓:勇闖世界》監製,並請來《復仇者聯盟:無限之戰》拍檔森姆積遜(Samuel L. Jackson)和基斯柏特(Chris Pratt)聲演加菲貓父子,講述他倆失散多年後重逢的故事。由於《加》片製作費只需6000萬美元(約4.68億港元),相比《芙》片的止蝕壓力自是小得多。

上周末票房季軍是《無聲絕境》尊卡辛斯基(John Krasinski)自編自導自演、「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)監製兼演出《再繫「腦」朋友》,本月17日開畫至今,仍能穩守三甲,全球票房亦剛突破1億美元(約7.8億港元)大關;至於排第4位的《猿人爭霸戰:猩凶帝國》更厲害,僅比《再》提早一周上映,累計票房已直逼3億美元(約23.2億港元)。

美媒擔心暑假票房

將士陣亡紀念日票房未如理想,美媒開始擔心暑假可會重蹈覆轍?電影票房統計及調查公司Box Office Theory創辦人尚羅賓(Shawn Robbin)認為情况未必太壞,至少在8月前將有Marvel超級英雄片《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine)、賣座動畫續集《壞蛋獎門人4》(Despicable Me 4)及《玩轉腦朋友2》(Inside Out 2),加上特技片《龍捲風》(Twisters)、《無聲絕境外傳:首襲日》(A Quiet Place:Day One)及金像導演奇雲高士拿(Kevin Costner)自編自導自演史詩式西部片《Horizon: An American–Chapter 1》等輪流登場,「雖然今年暑假檔期(指5月起)起步較為緩慢,但我相信未來兩個月可以趕回進度」。尚羅賓如是說。