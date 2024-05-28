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娛樂

邀拉姑任歌迷會長慘食檸檬 譚輝智公開愛的宣言搞喊太太

【明報專訊】無綫歌唱比賽節目《中年好聲音2》亞軍譚輝智前晚假九展舉行處男騷《Fight For You演唱會》，除父母及太太，星級粉絲狄波拉（拉姑）亦到場支持。其間拉姑被問及會否做譚輝智歌迷會會長，當面大派檸檬說兒子謝霆鋒邀她做會長，自薦做譚輝智「阿四」。譚輝智亦好識做，大讚謝霆鋒好出色又獻唱對方的歌曲《愛後餘生》，令拉姑大為感動。譚輝智除冧拉姑外，又公開感激太太，台上的他與台下的的譚太雙雙落淚，場面感人。

記者：林祖傑

譚輝智於首個個人演唱會選唱喜歡的歌手及陪他成長的歌曲，先以劉德華的《我恨我知心》打頭陣，直認40歲前可以開演唱會，像夢境一樣，又稱很欣賞一名16歲出道的歌手，「今（前）晚請到佢……阿媽拉姑嚟！其實你個仔咁出色，點解會留意我呢pat嘢？」引得全場大笑，拉姑則又笑又喊。

孖「中2生」cosplay重拾童年回憶

譚輝智邀得《中年好聲音2》評判肥媽（Maria Cordero）合唱陳奕迅《重口味》，冠軍古淖文獨唱張國榮《Stand Up》。他與一班「中2生」cosplay動漫經典人物，大唱《龍珠》、《足球小將》等主提曲，重拾童年回憶。

當中以顏米羔最忙，扮演多個動漫人物，穿上緊身服裝扮超人，與「柯南」譚輝智唱《超人的主題曲》。隨後顏米羔化身司儀主持問答環節，問台下的拉姑會否考慮做譚輝智歌迷會會長？拉姑起身回答，當眾大派檸檬婉拒，「我有個謝霆鋒邀請我做會長，所以多謝你們的邀請，我做『阿四』得喇，因為我以前係『四嫂』，可幫他做『阿四』」。

搞笑答激親老婆會「離家出走」

之後選了譚輝智太太發問問題，譚太問：「死仔包，激親老婆你會點處理？」譚輝智笑說：「佢癲咗，送首歌畀你。」隨即唱出衛蘭的《離家出走》，場面搞笑。他獻唱張學友《講你知》時，情深望向台下太太說：「呢年我走咗去唱歌，尤其呢排要準備今次演唱會，好少見到你，你幫我處理咗背後好多嘢，又要湊小朋友，你都唔夠瞓，多謝你。」譚太即感動爆喊。

預備唱首支新歌《多麼感激》前，譚輝智說：「感謝太太、家人及一直支持我的好友。」再唱陳奕迅《大個女》送給子女時，他忍不住流淚。演唱會尾段，他跳唱一連串快歌大騷舞技，最後以陳奕迅《與我常在》為演唱會作結。

驚冇下次 心底話傾巢而出

譚輝智騷後受訪，稱對自己表現只僅僅及格，體能亦僅僅應付到，更有幾首入錯歌，自覺仍有很多進步空間，又笑言老婆平時不會叫他「死仔包」，最多只叫「死佬」。問他怎樣稱呼老婆？譚輝智說：「當然不會叫她『死婆』，咁叫死硬。」是否趁處男騷向太太公開表達愛意？他說：「都唔知有冇第二次機會，其實不止向老婆，是將所有都攞出來講，我結婚時都沒有講過這麼多心底話，平時很少喊，但唱歌送給子女時，忍不住眼淚。」

對於被拉姑當眾請食檸檬，拒絕任歌迷會會長，可有不開心？譚輝智說：「好正常，唔通唔請咩？檸檬喎！我咪唱檸檬（霆鋒）嘅歌囉，好多謝她每次來支持，其實我到現在還未解答到，次次問她我有咩好，她都唔答我，可能我個樣冇咩攻擊性吧。」

相關字詞﹕狄波拉（拉姑） 譚輝智

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