小肥下月麥花臣開騷預告狂跳舞

「出櫃」後感覺自在

小肥2021年宣布「出櫃」，稱已沒有包袱，不再理會別人眼光，可以做自己喜歡的事，感覺自在，而且學懂愛自己多一點，「我學識say no，要先顧好自己，不再為了幫人搞到自己一鑊泡，最後可能幫不到別人。有人說做歌手好被動，我覺得不是，好多事可以主動爭取，無得開騷，可以開直播或街頭演出，無資金拍MV，用手機拍攝效果也不差，自己學埋剪片」。

與台灣前度不歡而散

小肥希望參與LGBT活動支持同性戀者，並想化解外界對同志的誤解，「所有直男都覺得男同志會對他有好感，但我覺得『不要太高估自己』，又或者有人會覺得所有男同志也很鹹濕，亂搞關係，我不希望將這些想法放在同志身上，我覺得這些需要解釋，同志忠於自己，不會影響別人，這點很重要」。談到感情狀况，小肥表示目前單身，因職業與性格也很麻煩，要找一個伴侶很難，「結識後都要磨合兩三年，很煩，之前有個台灣前度很遷就我，但他也頂不住我，加上疫情要隔離，最後不歡而散，怕了，算吧！」

記者：鍾一虹