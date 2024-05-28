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娛樂

女團VIVA出道 走勻3電台宣傳新歌

【明報專訊】英皇娛樂新女團VIVA昨日正式出道，為了宣傳出道新歌《Topic Killa》，連跑新城、商台及港台宣傳，所屬公司高層霍汶希（Mani）全程相伴，3電台高層也現身跟VIVA見面；她們到新城電台時，新城首席營運總監馬浚偉也跟VIVA合照留念。

Mani表示去年花了幾個月時間面試，從60人挑選出姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（ValC）組成VIVA，雖然她們的條件未必最好，有進步空間，所以安排她們出道前到韓國受訓及做歌，「我想幫有理想的小朋友，她們要繼續努力學跳唱，容祖兒現在仍學唱歌，她們怎可以不學。（繼Twins後，相隔25年再捧女團可有壓力？）無壓力，但情况不同，以前Twins跟我年紀只相差幾年，但VIVA跟我年差大，我生得出她們，問她們怕未？」

Mani：不影響工作可以拍拖

VIVA稱Mani氣場大，最初見面心驚膽戰，相處後知道對方口硬心軟，Carina說：「Mani要求我們每次見她都要過磅，都有點壓力，記得首次見她就說我腰、腿很粗，不配做女團，所以我一直努力做運動，令信心增加。」VIVA笑稱為了慶祝正式出道，即使努力減肥，也要求Mani請食芝士蛋糕。Macy稱當了藝人才知道染髮都要向公司備案。問到拍拖是否要備案？她說：「若公司問都會講。」Mani稱不反對藝人談戀愛，只要不影響工作就可以。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕霍汶希（Mani）

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