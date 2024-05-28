ViuTV節目巡禮 鄧麗欣任《Hong Kong's Got Talent》評判 姜濤伙葛綽瑤拍港版《無用的謊言》

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

姜濤翻拍韓劇《無用的謊言》，是繼《季前賽》後再與Yoyo演一對，Stanley飾演Yoyo前度。姜濤在台上表示劇中角色是作曲家，跟自己內向性格很相似，更透露曾嘗試作曲，但覺得太難而放棄。他表示有跟Stanley一齊煲劇，討論怎樣演出。

姜濤上戲劇班學演技

Stanley說：「我同佢講要超級靚仔先得，因為韓版男主角（黃旼炫）太靚仔。」黃旼炫身形很fit，問姜濤開拍前可會操fit？他說：「一直都有操，至於有沒有成果，到時咪知囉！」Stanley爆姜濤每朝都跑步。姜濤笑說：「假象嚟，去打吓卡就走，講笑。」姜濤透露為了新劇特地上戲劇班，有很多感受，但很難具體分享學到什麼，「難評論自己演技有無進步，由觀眾評論吧！」他指劇中與Yoyo有親吻戲，但不知有幾多，「不會理那些戲分多或少，做好導演給我們的指示就得，和Yoyo再合作一定有默契，希望不會尷尬」。劇集講述謊言，姜濤稱本身盡量不會講大話，覺得講大話好攰。問Stanley有否跟女友李炘頤（Alina）講大話？他說：「唔會，講大話要用另一個大話去冚，謊言是沒有用的，還是真誠去溝通。」他表示原著角色沒騷肌戲分，故劇中不用騷肌。

Stanley否認擢升上弦

傳姜濤將與Anson Lo（盧瀚霆）出席巴黎時裝展，姜濤指一切未落實，等公司安排。可擔心他們的粉絲再次在機場發生衝突？他說：「我們已呼籲很多次，都發生了很多次，相信我們的粉絲已經很懂事，和平相處啦！至於機場方面也是交給有關部門安排。」Stanley最近事業起飛，被網民指地位已擢升團隊上弦位置，他說：「千祈唔好咁講！一啲都唔係，我都係好努力做番個演員，已經好開心。」

Stephy自認會偏心

Stephy為《Hong Kong's Got Talent》擔任評判，問評分準則？她說：「覺得很難捉摸，如參賽者是小朋友或寵物，我一定偏心，又怕經常會被感動到喊，講唔到嘢，相信要控制自己情緒，我是女團出身，明白嗰種練習的辛苦和緊張心情，如有機會都會上台跟參賽者互動，給予鼓勵。」陳嘉寶擔任節目主持，「很開心，第一次看這個節目的美國版，是自己超鍾意的超模當主持，小時曾因對方立志當模特兒，日日跳高希望高一點，但跳足10個月都沒效，最終放棄，不過都做到𡃁模，所以世事無絕對」。

王賢誌：轉平台繼續發夢

王賢誌再製作男男配對節目，指今次加入很多新構思，由10至12名男生到峇里拍攝，當中有專業人士，最年輕20歲，節目內容亦比上次更大膽。問是否跟無綫合作不愉快轉平台？他澄清道：「我是自由身，同任何平台沒合約，只想透過不同平台宣揚同志信息，我覺得同無綫合作是愉快的，讓我夢想成真，今次我就跟其他平台繼續發夢，下次亦可再跟無綫合作，大家都友好，完全沒問題。」黃心美相隔6年回巢ViuTV，伙拍陳俞希（Hailey）、劉明軒及孫慧雪擔任選美節目《美麗四十路》主持。

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