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娛樂

【開箱】《超脫旅途》妻夫木聰渡邊謙尋找人生意義

【明報專訊】東京電視台為60周年台慶製作特備日劇《超脫旅途》，本月6日首播，台前幕後陣容強勁，請來《美麗人生》北川悅吏子編劇、《怒》妻夫木聰與《不沉的太陽》渡邊謙兩大影帝分別飾演對人生感到困惑的醫生和僅餘3個月壽命的絕症病人，在最後的歲月裏互相扶持，重遊舊日的足迹，尋找「人活着為了什麼？」和「死後應該留下什麼？」的答案，觀眾看罷或許對人生有新的理解。

北川悅吏子小說改編

《超脫旅途》改編自北川悅吏子的小說《芸芸眾生》，由日本片《解憂雜貨店》廣木隆一執導，故事講述妻夫木聰飾演關東綜合醫院的外科醫生佐倉陸，因被調職內科而感到意興闌珊，加上妻子提出離婚，無論在公在私，都身心俱疲。渡邊謙扮演罹患末期癌症的小說家成瀬翔，腫瘤由大腸一直擴散到肝臟，令他苦不堪言，「你不如殺了我吧？」成瀨對佐倉說，後者卻提出反建議：「臨死之前，可有想過好好活一次？」

故事發展就如摩根費曼（Morgan Freeman）與積尼高遜（Jack Nicholson）合演荷李活片《玩轉身前事》大同小異，佐倉要求成瀨寫下「死前最想完成的10件事」，後者最初毫無頭緒，忽然想起醫院牆壁掛上風景畫，好想感受「風的氣息」，佐倉於是駕駛電單車載他郊遊，並於野外露營，享受大自然的美麗，然後駕車返回成瀨鄉下，尋找昔日青春回憶，其間重遇初戀情人中野百合（原田知世飾），二人在佐倉安排下，在荒廢校園內一邊野餐一邊緬懷歲月；成瀨又提到自從妻子死後，跟女兒幸田千尋（滿島光飾）數十年不見，佐倉決定以她居住的仙台市作為今次旅程的最後一站。

結局峰迴路轉，成瀨在強力止痛藥物已無法生效的時候，請求佐倉助他安樂死，意外發現藥物盒內藏有兩瓶相同的注射劑，才驚覺佐倉早有自殺打算。最後二人可會如願尋死？抑或發現死亡並不可怕，拒絕面對現實然後自尋短見才更可悲？

渡邊謙主角不二之選

妻夫木聰早在20年前已跟北川悅吏子合作《Orange Days》，後者在新劇記者會上表示：「我相信人性的本質是不會改變的，當年那個只有24歲的善良男孩，跟《超脫旅途》劇中飾演醫生的演員，仍然是同一人。」北川的言論令人聯想新劇其中感人一幕，當成瀨因病而痛不欲生之時，佐倉總會為他掃背，望能撫平對方痛楚；其後揭發佐倉因生活不如意而打算尋死，輪到成瀨為抱頭痛哭的他掃背，這份男性之間的情誼，正好對應妻夫木聰的善良與溫柔，無論現實或是戲中世界，同樣令人感動，難怪有日媒稱讚《超脫旅途》是近年最出色的治癒劇，並非過譽。

憑《明日的記憶》及《不沉的太陽》屢奪日本影帝的渡邊謙，演技毋庸置疑；北川悅吏子稱創作《芸芸眾生》小說期間，已把渡邊謙的形象投射到成瀬翔的角色中，故事等同「度身訂造」，其後得悉電視台有意把小說改編成日劇，她即透過電郵聯絡對方，力邀他演出，但遭他兩度拒絕，直至第3次終於答應。對此渡邊謙在記者會上開玩笑說：「我覺得自己就像是被逼進繩角的拳手，捱了對方3次重擊，終於不支倒地。」說罷逗得北川大笑，他則得勢不饒人地繼續說：「這是要脅，可不是嗎？」

看罷《超脫旅途》的觀眾或許都會認同渡邊謙是飾演成瀬翔的不二人選。現實中曾患血癌的他，對於角色可謂感同身受，由醫生「宣判」成瀬只剩3個月壽命開始，無論表情與肢體語言都在告訴觀眾一個事實：他不斷嚷着求死，其實最怕死，尤其當他重遇初戀情人和已婚女兒後，才覺生命可貴，因此對佐倉尋死一事特別難過，渡邊謙演來絲絲入扣，例如他嘆喟：「我一定是變輕了。」佐倉反問他是指體重嗎？「不，是生命的重量。」這金句由他說出來，震撼程度無與倫比。

相關字詞﹕渡邊謙 妻夫木聰 超脫旅途 開箱

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