明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

港迷代金秀賢點唱 IU翻唱《一人之境》林家謙讚好

【明報專訊】韓國樂壇天后兼《德魯納酒店》主角IU一連兩日在亞洲國際博覽會舉行《2024 IU H.E.R. World Tour Concert》香港演唱會，前晚（25日）揭開序幕，IU除了唱出新碟主打歌《Holssi》、《Love Wins All》，以及經典舊作《Someday》、《Palette》及《LILAC》等之外，亦貫徹來港開騷必唱廣東歌的優良「傳統」，繼《喜歡你》及《囍帖街》後，今次選唱了林家謙的《一人之境》，她表示這歌很難唱但很好聽，而且歌詞很有意思，非常適合像她這種「i人」（性格內向）演繹。包辦《一人之境》曲詞唱編監5職的林家謙昨日透過社交媒體轉載IU翻唱片段，並留言多謝她：「原來已經10年（未有demo歌詞初稿），多謝IU給予一人之境最好的10歲生日禮物。」

IU兩個月前在首爾開騷期間，曾跟她合演《星夢高飛》及《製作人們》的金秀賢專程捧場，更在台下聲嘶力竭地點唱《Only I Didn't Know》，結果慘遭IU忽視。前晚有數名男歌迷在場內高舉金秀賢照片及寫上「Only I Didn't Know」標語，希望代他點唱，終於吸引到偶像注意，在安歌部分唱出此歌，總算還金秀賢一個心願。

相關字詞﹕金秀賢 林家謙 一人之境

上 / 下一篇新聞