港迷代金秀賢點唱 IU翻唱《一人之境》林家謙讚好

【明報專訊】韓國樂壇天后兼《德魯納酒店》主角IU一連兩日在亞洲國際博覽會舉行《2024 IU H.E.R. World Tour Concert》香港演唱會，前晚（25日）揭開序幕，IU除了唱出新碟主打歌《Holssi》、《Love Wins All》，以及經典舊作《Someday》、《Palette》及《LILAC》等之外，亦貫徹來港開騷必唱廣東歌的優良「傳統」，繼《喜歡你》及《囍帖街》後，今次選唱了林家謙的《一人之境》，她表示這歌很難唱但很好聽，而且歌詞很有意思，非常適合像她這種「i人」（性格內向）演繹。包辦《一人之境》曲詞唱編監5職的林家謙昨日透過社交媒體轉載IU翻唱片段，並留言多謝她：「原來已經10年（未有demo歌詞初稿），多謝IU給予一人之境最好的10歲生日禮物。」