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娛樂

一片兩獎4演員封后 謝西派蒙斯稱帝 辛貝克奪金棕櫚 致敬性工作者

【明報專訊】第77屆康城影展香港時間昨日凌晨舉行閉幕及頒獎禮，《Anora》講述脫衣舞孃戀上俄羅斯富家子的灰姑娘式故事，捧走最高榮譽金棕櫚殊榮，導演辛貝克（Sean Baker）致謝時向性工作者致敬，又稱非常關注戲院業發展；《美帝崩裂》謝西派蒙斯（Jesse Plemons）憑《可憐的東西》導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）新片《Kinds of Kindness》，榮膺影帝；最佳女主角則落在西班牙語歌舞喜劇《Emilia Perez》4名演員身上，更罕有一片奪兩獎，兼獲評審團獎。

53歲辛貝克繼《歡迎光臨夢幻樂園》及《赤色大箭男》後第三度參與康城影展，終於憑《Anora》擊敗哥普拉（Francis Ford Coppola）等衆多大導演，捧走最高榮譽金棕櫚獎。

關注戲院業發展

《Anora》由《從前，有個荷里活》美琪麥迪遜（Mikey Madison）與俄羅斯男星馬克艾杜施丹（Mark Eidelstein）主演，講述前者扮演年輕的脫衣舞娘Ani，火速戀上俄羅斯富家子Ivan並閃婚，原本以為像灰姑娘般的童話婚姻，怎料Ivan的政治家父母趕來美國準備拆散二人。這是自2011年泰倫斯馬力克（Terence Malick）執導的《生命樹》後，再由美國導演電影奪得金棕櫚殊榮；辛貝克先向頒獎嘉賓兼《星球大戰》導演佐治魯卡斯（George Lucas）行跪禮，兩人再相擁。

辛貝克稱要多謝3名女性，包括女主角美琪麥迪遜、他的太太及母親。愛描繪社會邊緣人物的辛貝克，稱要把獎項獻給「過去、現在及未來的所有性工作者」。他特別提到很關注戲院業情况，自言從小在戲院看電影長大，觀衆能同悲同喜的共同體驗，得以跟朋友或陌生人一起情感宣泄，也希望自己的作品會在大銀幕放映，期待得獎新作對業界有點幫助。辛貝克同時指出在紐約、洛杉磯、三藩市及奧斯汀等地，看到愈來愈多年輕觀衆會選擇入戲院，這種新觀影文化讓他重燃希望。評審團主席兼《Barbie芭比》女導演姬達嘉域（Greta Gerwig）表示，很喜歡《Anora》兩名主角的演出，又指該片令人想起一些經典，電影結構帶點劉別謙（Lubitsch）與侯活鶴士（Howard Hawks），既真實又意想不到。

王家衛曾頒一片6影后

導演尤格藍西莫繼《可憐的東西》去年參與威尼斯影展後，未及一年以新片《Kinds of Kindness》再戰康城，並為片中一人分飾商人、警察及雙性戀邪教徒的謝西派蒙斯，帶來影帝殊榮，不過尤格和謝西均已離開康城，只能由當地的工作人員代領獎項。謝西的太太姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）2011年憑《世紀末婚禮》成為康城影后，如今家裏再添一獎座。

《流離者之歌》法國導演積克奧迪雅（Jacques Audiard）自編自導的《Emilia Perez》罕有一片奪兩獎，除拿下相等於季軍的評審團獎，《銀河守護隊3》素兒莎丹娜（Zoe Saldana）、《破案三人行》莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）、跨性別演員卡娜加斯康（Karla Sofia Gascon）及墨西哥女星艾迪安娜柏斯（Adriana Paz）一起封后，不過4人中只有卡娜現身頒獎禮，從上屆《新活日常》影帝役所廣司手上接過獎項。素兒與莎蓮娜其後透過社交平台道謝及表達興奮之情；這亦是繼2006年王家衛擔任評審主席的一屆，把最佳女主角獎頒給艾慕杜華（Pedro Almodovar）執導《浮花》的6名女演員後，再有同一電影多名演員封后。西班牙語歌舞喜劇《Emilia Perez》講述資歷過高但薪酬過低的律師（素兒莎丹娜飾)，收到墨西哥毒梟（卡娜加斯康飾）聘約，協助他進行變性手術。評審之一兼《花月殺手》莉莉格斯桐（Lily Gladstone）形容此片表達了女性情誼的和諧，評審團主席姬達嘉域則解釋為何把獎項頒給片中4名女演員，「女性團結在一起，這是我們想表揚的，她們每一個都能脫穎而出，但在一起又非常卓越」。

狄美摩亞新片奪最佳劇本

《一任無知到天明》印度女導演柏耶嘉柏迪婭（Payal Kapadia）憑新片《All We Imagine as Light》捧走相等於亞軍的大獎，該片講述孟買3名女性的故事，3名女演員亦上台跟導演一起分享得獎喜悅。

《一千零一夜三部曲》葡萄牙導演美基哥姆斯（Miguel Gomes）以新片《Grand Tour》首次入圍康城主競賽單元，即捧走最佳導演獎。該片講述20世紀初，派駐緬甸仰光的大英帝國殖民官員，相隔7年未見的未婚妻來到仰光當日，不敵恐婚壓力落荒而逃，並穿越亞洲多國，未婚妻卻窮追不捨。

《血色攞命花》導演歌拉莉花潔（Coralie Fargeat）新片《The Substance》，由《人鬼情未了》狄美摩亞（Demi Moore）主演，講述女性渴望回復年輕貌美的心願，隨着科技發達終可實現，科學家發明自我複製技術，任何人都可「生成」另一個更青春美麗的自己，條件是每人各自享一星期生存時間，看似公平，結果事與願違。賽前有消息指狄美封后呼聲高，她亦陪同導演出席頒獎禮，結果歌拉莉拿下最佳劇本獎。

雖然賈樟柯未能憑《風流一代》在主競賽單元得任何獎項，但管虎執導《狗陣》日前率先在一種關注單元奪得大獎；還有美籍華裔導演曾佩裕（Constance Tsang）執導的《藍色太陽宮》，由吳可熙與李康生主演，在影評人周單元獲頒「French Touch評審團獎」。尹又巧與曾威量聯合執導的《白衣蒼狗》講述台灣的外勞問題，在導演雙周單元捧走金攝影機特別表揚獎。

相關字詞﹕莎蓮娜高美斯 姬達嘉域 金棕櫚獎 辛貝克 謝西派蒙斯 康城影展

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