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娛樂

【娛樂場】《學神爸媽Get Set Go！》 袁偉豪張寶兒學湊B不忘曬恩愛

【明報專訊】無綫全新育兒真人騷節目《學神爸媽Get Set Go！》分別邀得「學神爸媽」袁偉豪與太太張寶兒，伙「老手爸媽」森美和吳若希接受連串「育兒」挑戰，由兒童心理學博士Rosa和臨牀心理學博士Ming即場分析和點評各人表現。

夫妻求外援幫手

「學神爸媽」袁偉豪與太太張寶兒的兒子「袁咕碌」袁晞祐去年11月出世，錄影節目期間湊仔經驗只有5個多月，二人搞笑表明想要外援，「我哋每一日都喺度諗『袁咕碌』嗌兩聲係代表啲咩呢？需要每日去學點解讀佢嘅需要，所以我哋要請人幫一幫我哋」。袁偉豪還自稱「大細路」，兼「曲線」向老婆笠高帽，「你湊仔年資唔止5個月呀，計埋我，7年」。張寶兒聞言冧爆說：「係呀，7年5個月。」夫妻大曬恩愛。

學神老手大對決

嘉賓吳若希育有7歲大女Giselle和3歲多細仔Kylian，湊仔年資達7年之餘，兩度經歷小朋友成長過程，是經驗豐富的老手媽媽。另一嘉賓森美的一對子女已成年，分別是21歲大仔梁曦樂（Lancelot）和18歲細女梁曦童（Charisse）。

經驗豐富的吳若希和森美，遇上「學神爸媽」袁偉豪與張寶兒會產生什麼化學作用？為讓「學神爸媽」超前體驗未來10年可能會遇到的各種湊仔難題，製作組特意找來4名年齡介乎3至10歲的素人小朋友成為「個案主角」，各有各「棘手」地方。

首登場的兩名小主角分別有「不願意分享」及「乖得滯」，兩大令父母極為頭痛的問題，「學神爸媽」和「老手爸媽」代表吳若希會如何解決？

盲拳打死老師傅

除了個案夠棘手，製作組每集亦會安排兩輪不同難度的任務考驗新舊組別爸媽，每集都要上陣應戰的袁偉豪、張寶兒和吳若希，分別以「冷面湊B大法」、「以退為進大耍溫柔」及「BB話同聲同氣攻擊大法」應付棘手個案，當中以袁偉豪「出事率」最高。令人意外是湊小朋友年資長達7年的吳若希，成功率不及「學神媽咪」張寶兒，吳若希大讚張寶兒是「perfect mummy」，「我覺得寶兒係100分」。

為增加節目資訊及趣味，製作組除安排Rosa與Ming講解「育兒小知識」外，還增設「爸爸媽媽，點解嘅？」小環節，由一對可愛孖女負責發問各種類似「十萬個為什麼」的尖銳問題。「學神爸媽」及「新手爸媽」輪流作答後，再由孖女揀選較喜愛的答案。

《學神爸媽Get Set Go！》翡翠台播映

5月30日起逢周四、周五晚10時30分

相關字詞﹕吳若希 森美 張寶兒 袁偉豪 學神爸媽Get Set Go！ 娛樂場

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