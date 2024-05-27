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娛樂

疫情肥20磅推job拒見人 陳慧琳曾被人使橫手搶獎

【明報專訊】陳慧琳（Kelly）任黎芷珊主持的無綫節目《芷珊約您》嘉賓，直擊她今年2月在廣州舉行的巡迴演唱會。Kelly對自己要求極高，每逢開騷前必定閉關，兩日前更封嘴養聲，務求以百分百最佳狀况演出。談到巡唱因新冠疫情一度擱置，她在那段時間未有荒廢日子，學唱歌增值自己。

現階段快樂自在

Kelly承認疫情數年是她最不快樂的日子，自爆肥了近20磅，不敢見人，推掉工作邀請，加上時間流逝感迷惘，「我係咪就咁玩完？全世界係咪就咁玩完？一年一年咁過去，（年齡）由4字頭變5字頭，我老喇！」直至2022年香港電影金像獎頒獎禮「復出」幕前。Kelly直認現階段人生很快樂，「𠵱家做到我想做嘅嘢，好自然、好舒服繼續行我嘅人生」。

提到2001年起，Kelly連續6年奪得《十大勁歌金曲頒獎典禮》亞太區最受歡迎香港女歌星獎，承認當年樂壇爭獎氣氛激烈，大爆有一年曾泄漏風聲指她會奪獎，最後獲獎是另一名女歌手，「有一次唔知邊個台，同唱片公司高層講係Kelly㗎喇，跟住後尾冇咗，咁梗係有人……唔知做乜啦，總之冇咗，我仲要安慰番唱片公司嘅人」。她認為作品受歌迷歡迎比獎項更重要。

娛樂組

相關字詞﹕芷珊約您 陳慧琳（Kelly）

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