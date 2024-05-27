陳瑞輝孖余香凝演夫妻趁機偷師 邱傲然沈貞巧首合作演姊弟戀

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

一班《麻甩媽咪》演員余香凝、黃德斌、Frankie、Tiger、Gao、陳秀珠、黃文慧、陳輝虹和陳安瑩等昨日出席在大埔的開鏡儀式。其間陳秀珠不慎絆倒，與身旁的黃文慧雙雙倒地，幸有驚無險沒大礙。

Frankie劇中與余香凝演夫妻，承認首日與對方開工有點緊張，自覺好彩，可以跟影后學習。他首次飾演父親角色，感覺奇妙，「我都鍾意小朋友，可以提早試吓做爸爸，和小演員相處得不錯，不會覺得太快演父親角色，要我做阿爺都得，我好歡迎」。可希望現實中快點做父親？他說：「又冇，專心工作先。」

提到愛犬Misky早前離世，Frankie表示給自己靜了兩日，之後已收拾好心情拍劇。想不想再養狗？他透露之前忙於演唱會沒時間陪伴愛犬，回來收到噩耗有點不開心，暫時不會養，不過如果別人要寄養愛犬在他家都可以。

Tiger戀姐姐 冇親熱戲

Tiger與Gao劇中發展姊弟戀，前者透露角色是情長劍力追女方，親熱戲欠奉，「和Gao第一次合作，覺得比想像中順暢，好有默契，雖然她看起來很高傲，實質我們很啱傾」。他覺得今次角色好得意，單純簡單直接追求鍾意的人和事，「之前套套都打到飛起，今次文戲多比較舒服，不過打戲和文戲都鍾意啦！搵食嘛」。Gao獲劇中爸爸黃德斌大讚不需指導演技已做到父女感覺，Gao說因對方很有父親感覺，既威嚴又有氣勢，令她投入當對方女兒。

余樂演母親 不怕被定型

余香凝繼2018年電影《逆流大叔》，再與黃德斌合作，透露劇中角色因撞車意外，與黃德斌交換靈魂，要呈現麻甩一面，突破平時斯文的自己，覺得很大挑戰。當中造型亦很有型，她特別觀察黃德斌平時的小動作，助模仿對方，「我發覺他很鍾意抬頭，好驚拍完這套劇多了抬頭紋」。憑《白日之下》成四料影后，為何選擇再拍劇集？余香凝說：「邊度有工開咪做囉，今次劇本好好，好吸引，算是第一次主演，對上一次已經是《暖男爸爸》。其實我演母親角色已10次以上，未結婚演了8次，生完又演，冇所謂，現實我已經是媽媽，不怕被定型，不過也可找我演些青春少艾角色。」

「鏡粉」陳秀珠最鍾意Ian

黃德斌有份參演的《九龍城寨之圍城》票房勢如破竹，他承認希望有份演出前傳《龍頭》，「其實真的估不到會有這個效果，之前第一次出席謝票，觀眾的表現真的幾熱烈」。

陳秀珠演Frankie外母，首次與MIRROR成員合作，讚Frankie好乖仔。被問到鍾意MIRROR那名成員？她說陳卓賢（Ian），大讚對方唱歌好聽，打排球又叻。

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