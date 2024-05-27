明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

陳瑞輝孖余香凝演夫妻趁機偷師 邱傲然沈貞巧首合作演姊弟戀

陳瑞輝與影后余香凝合作趁機偷師 首演父親角色感覺奇妙

【明報專訊】余香凝、黃德斌、MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）和邱傲然（Tiger）、COLLAR隊長沈貞巧（Gao）等合演ViuTV新劇《麻甩媽咪》昨日於大埔開鏡。Frankie與影后余香凝飾演夫妻，育有兒子，Frankie跟影后合作好緊張，會趁機學習，透露首次演爸爸角色感奇妙，本身鍾意小朋友，但目前專心工作未想當父親。Tiger跟Gao初結戲緣演姊弟戀，兩人有默契拍攝順暢。余香凝雖貴為影后，但認為有工作便做，今次被劇本吸引，要跟黃德斌「交換靈魂」，展現麻甩一面，特別觀察黃德斌的小動作，有助模仿。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

一班《麻甩媽咪》演員余香凝、黃德斌、Frankie、Tiger、Gao、陳秀珠、黃文慧、陳輝虹和陳安瑩等昨日出席在大埔的開鏡儀式。其間陳秀珠不慎絆倒，與身旁的黃文慧雙雙倒地，幸有驚無險沒大礙。

Frankie劇中與余香凝演夫妻，承認首日與對方開工有點緊張，自覺好彩，可以跟影后學習。他首次飾演父親角色，感覺奇妙，「我都鍾意小朋友，可以提早試吓做爸爸，和小演員相處得不錯，不會覺得太快演父親角色，要我做阿爺都得，我好歡迎」。可希望現實中快點做父親？他說：「又冇，專心工作先。」

提到愛犬Misky早前離世，Frankie表示給自己靜了兩日，之後已收拾好心情拍劇。想不想再養狗？他透露之前忙於演唱會沒時間陪伴愛犬，回來收到噩耗有點不開心，暫時不會養，不過如果別人要寄養愛犬在他家都可以。

Tiger戀姐姐 冇親熱戲

Tiger與Gao劇中發展姊弟戀，前者透露角色是情長劍力追女方，親熱戲欠奉，「和Gao第一次合作，覺得比想像中順暢，好有默契，雖然她看起來很高傲，實質我們很啱傾」。他覺得今次角色好得意，單純簡單直接追求鍾意的人和事，「之前套套都打到飛起，今次文戲多比較舒服，不過打戲和文戲都鍾意啦！搵食嘛」。Gao獲劇中爸爸黃德斌大讚不需指導演技已做到父女感覺，Gao說因對方很有父親感覺，既威嚴又有氣勢，令她投入當對方女兒。

余樂演母親 不怕被定型

余香凝繼2018年電影《逆流大叔》，再與黃德斌合作，透露劇中角色因撞車意外，與黃德斌交換靈魂，要呈現麻甩一面，突破平時斯文的自己，覺得很大挑戰。當中造型亦很有型，她特別觀察黃德斌平時的小動作，助模仿對方，「我發覺他很鍾意抬頭，好驚拍完這套劇多了抬頭紋」。憑《白日之下》成四料影后，為何選擇再拍劇集？余香凝說：「邊度有工開咪做囉，今次劇本好好，好吸引，算是第一次主演，對上一次已經是《暖男爸爸》。其實我演母親角色已10次以上，未結婚演了8次，生完又演，冇所謂，現實我已經是媽媽，不怕被定型，不過也可找我演些青春少艾角色。」

「鏡粉」陳秀珠最鍾意Ian

黃德斌有份參演的《九龍城寨之圍城》票房勢如破竹，他承認希望有份演出前傳《龍頭》，「其實真的估不到會有這個效果，之前第一次出席謝票，觀眾的表現真的幾熱烈」。

陳秀珠演Frankie外母，首次與MIRROR成員合作，讚Frankie好乖仔。被問到鍾意MIRROR那名成員？她說陳卓賢（Ian），大讚對方唱歌好聽，打排球又叻。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕麻甩媽咪 COLLAR隊長沈貞巧（Gao） 邱傲然（Tiger） MIRROR成員陳瑞輝（Frankie） 黃德斌 余香凝

上 / 下一篇新聞