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娛樂

吳啟洋預告開騷逼George除衫 何洛瑤仿Avantgardey跳舞似求婚

【明報專訊】吳啟洋（Phoebus）與何洛瑤（Sica）昨日出席香口珠宣傳活動，Phoebus透露為P1X3L演唱會密密排練，心情緊張，預告屆時有驚喜。穿黃衣的Sica搞笑自嘲愛「食檸檬（被拒絕）」，感受酸中帶甜。

提到日本人氣舞蹈女團Avantgardey最近演繹古天樂快歌《今期流行》，成網上熱搜，Sica即「舞女」上身，高舉雙手擺出招牌「拜神」手勢，加上跪地勁似求婚，Phoebus側目兼禁不住大笑。Sica說：「我聽過這首歌，知Avantgardey於7月來港表演，之前肥仔（梁業）提議大家一齊跳。造型上我與她們幾似，她們舞技太厲害，要時間練習。」

Phoebus每日為演唱會唱歌排舞，苦練身形，準備跟隊友葉振弘（Marco）齊展示成果，大呻不容易，「我一定不及Marco身形弗，他好早前已勤力操練。因為瘦底，我要增磅有肌肉反而好困難，唯有日日食足5餐包括消夜，又要計卡路里。除衫與否，視乎大家用幾多叫聲」。

談到歐鎮灝（George）講明不除衫，交隊友負責，Phoebus說：「我和Macro到時會夾計，逼George除衫。」Sica說想看P1X3L「心靈除衫」，即是想他們分享出道以來的心路歷程，又笑稱如果要捧場扮粉絲做反應，列定價目表，例如大叫、喊、送花、失禁，收費由50至5000元不等，Phoebus苦笑回應。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕何洛瑤（Sica） 吳啟洋（Phoebus）

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