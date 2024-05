俄仔貼手背插針相報平安 徐㴓喬信好友可打敗病魔

徐㴓喬知俄仔不在港,聯絡對方親戚,說他病情嚴重,沒有講具體細節,「俄仔經常健身運動,又食得健康,比我更健康。我覺得他是很堅強的人,無論人生經歷什麼起伏,都會再企起身,一定可以打敗病毒」。

俄仔昨日(26日)在社交網限時動態貼躺在病牀,手背插針新相,未有露面的他報平安:「多謝連日嚟大家嘅支持同祝福。我目前情况穩定落嚟,正接受治療。This was a very scary moment but it's now behind.」

鍾舒漫6月20日40歲生日,原本正日跟衛蘭和衛詩到英國傳福音,順道到西班牙遊玩,但接到工作會提前回港,未決定如何慶生。她早前與男友林灝軒分手,回復單身,透露不會特別期望在外地有艷遇,或者為目標主動識人。

鍾舒漫想找成熟對象

鍾舒漫稱沒有特定擇偶條件,渴望另一半在各方面都比較成熟,可引導她,「我是大家姐,習慣照顧人,現在想被人照顧,年紀不是問題,最緊要大家夾。以前不接受跟外國人拍拖,現在持開放態度,但異地戀盡量可免則免」。

記者:林蘊兒