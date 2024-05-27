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娛樂

開心憑「王九」爆紅 伍允龍謝舊愛鍾嘉欣捧場

伍允龍繼續示範「寸勁」 唔怕再被挑機 獲舊愛鍾嘉欣讚做得好

【明報專訊】伍允龍昨日與楊盼盼擔任阮德鏘主持的港台節目《悅讀時刻II》網上講座嘉賓，伍允龍分享練功夫、打功夫和當武術指導經驗，透露做武指好開心，鍾意設計動作，形容過程如畫家，演員是畫家的筆，兼任演員同樣開心。

盼有機會演出《終章》

伍允龍於電影《九龍城寨之圍城》飾演「王九」爆紅大受歡迎，自言做藝人多年，有作品觀眾這麼接受感窩心，希望繼續拍多些動作片給觀眾看。可覺得捱了多年終於出頭？他說：「其實慢慢都有啲成績，今次效果很突然和收穫很多，好似分別好大，做了多年有角色個個都認同好開心。」伍允龍透露後傳《終章》主要講述城寨拆卸後「城寨四子」的故事，有次和導演鄭保瑞謝票，有觀眾問導演有沒有他，「導演回答可以一齊玩就繼續玩，可能有一個不同角色，導演當時這樣講，到時計劃不知會否有改變，如果再找我演出，當然很開心」。

舊愛鍾嘉欣近日回港到戲院支持《九龍城寨之圍城》，在社交平台留言：「好耐冇入戲院睇電影。真係超好超好睇！」伍允龍說：「以我所知她有睇，她都覺得好睇，我們不時有聯絡，可能是過年過節。（有無對你演出給評價？）話做得好囉。都係一兩句咁，有心啦。」

《九龍城寨之圍城》港澳票房邁向8000萬，登香港電影史華語片總票房第3位，伍允龍好開心，拍攝時導演與他不敢去預算，身為演員已覺得做了一個很特別的東西出來，現在有這個效果，觀眾又這麼接受和受歡迎，很驚喜及感激。

毋懼「挑機」再示範寸勁

伍允龍出席很多次謝票場，最開心每次見到戲院坐滿觀眾。昨日安排「全民寸勁日」謝票場，讓觀眾再次感受伍允龍的寸勁真功夫。可擔心發生之前有觀眾「挑機」事件？他說：「都OK嘅！之前停了不是驚有人『挑機』，是有很多演員出席謝票，沒時間做這個環節，今次只有我去謝票，就同觀眾玩吓。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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