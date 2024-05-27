上月偕太太霍潔貞亮相述「續命」經歷 「陳積」顏國樑肺炎離世 終年71歲

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顏國樑好友鄧英敏的網台節目「老友鬼鬼」昨午在社交平台公布顏國樑死訊：「我們痛心地宣布，顏國樑師傅已經離開了我們。永遠懷念你對影視界的貢獻，為我們留下過美好的回憶，衷心感謝你！」鄧英敏接受《明報》訪問，表示顏國樑日前覺得呼吸困難入伊利沙伯醫院，前晚因癌症導致肺炎，肺炎引致呼吸急促，至前晚離世。

遺體捐港大當「大體老師」

鄧英敏跟顏國樑一直有聯絡，原本昨晚約了網台導演到醫院探望顏國樑，可惜已遲了，大感可惜。外界擔心顏太情况，鄧英敏透露有朋友陪伴顏太。

顏國樑淡出演藝圈多年，前年相隔14年再亮相無綫台慶節目，當時他聲線變了，表示數月前發現患上第三期鱗狀細胞癌，導致聲線受影響，失去低音變高音，做了化療和免疫治療，情况穩定下來。

顏國樑前年接受《明報》專訪時，承認抗癌之路不易行，但他樂觀面對，對生老病死看得很開，2013年答應港大做「大體老師」，希望幫助一班醫科生多點實習機會，讓將來的病人得益。

年初獲高人指點 逃出鬼門關

顏國樑上月底與太太霍潔貞亮相梁思浩主持的無綫節目《直播靈接觸》，梁思浩表示顏國樑今年1月初曾經歷15日生死邊緣，顏太四出為老公張羅。

霍潔貞當時猶有餘悸說︰「佢入院時已經昏迷搶救，救咗十幾分鐘，醫生話暫時OK，不過隨時會轉差，要送去深切治療部。」當時情况非常危急，顏國樑要靠純氧呼吸，每一下呼吸都很用力，霍潔貞四出為老公尋找不同「續命」方法，最後獲高人指點，到濟公廟裝塔香，那名朋友說這15日好緊要，「（顏國樑）過得到就會返嚟，過唔到就無得返」。最後顏國樑大步檻過。錄影當日顏國樑精神不錯，未料他在節目播出不到一個月離世。

梁思浩公開顏愛妻行徑

梁思浩得悉顏國樑去世後，在社交平台上載拍攝節目當天跟顏國樑夫婦的合照，留言：「收到沉痛嘅消息，顏太講畀我聽：顏先生昨（前）晚22：30安詳地離開了。顏太太節哀順變，你丈夫好疼惜你，所以我亦幫佢一個心願，佢要同你留下一個美好嘅片段同回憶。所以嗰日電視台出鏡，佢千叮萬囑我，要將佢太太拍攝得美麗，（因為太太在他心目中永遠都係最靚最溫柔），亦都等你哋兩個喺人生嘅片段裏面有一個最溫馨美好嘅回憶！顏先生一路走好！」

薛家燕曾與顏國樑在劇集《真情》、《十月初五的月光》和《皆大歡喜》合作，去年3月，她主持的電台節目邀請顏國樑擔任嘉賓。對拍檔離世，薛家燕感難過，知顏國樑一直積極面對，嘆又損失一個好戲的演員，會永遠懷念他。

游走電台電視 曾當差

顏國樑出身邵氏兄弟南國實驗劇團第8期訓練班，當時年僅14歲的他，純粹出於看明星及好奇心，加上讀書不成才報讀。畢業後10年間，他履行兩年訓練班合約，之後獲聘加入香港電台任廣播劇藝員，那段時間為他日後的演藝事業打好基礎。中間曾過檔商台，之後又重回港台。

有3年多輔警經驗的顏國樑之後投考警察，當差兩年後，再重回幕前由特約演員做起，游走香港電台、麗的（亞視前身）及無綫，其後簽約無綫。

最喜角色全海景 有發揮

顏國樑曾演活不少角色，包括《香港八一》至《香港八六》系列的陳積、《季節》大Dee、《真情》陳大勝、《十月初五的月光》全海景，以及《皆大歡喜》石大川。在眾多角色中，他曾說最喜歡《十月初五的月光》的全海景，讓他好好發揮。

顏國樑與太太霍潔貞相伴40多年，顏國樑患病時，霍潔貞一直無微不至照顧。2022年顏國樑決定給予對方名分，兩人註冊結婚。顏國樑自認不懂浪漫，夫妻相處之道是互相尊重。