【開箱】《小菊的世界》日本最「屎」電影

食飯拉屎天道循環

《小菊的世界》獨特之處是用最「貼地」的糞便來談論「世界」。故事講述江戶末年，鎖國政策將世界拒於千里之外，明治維新動盪將臨，百姓在殘酷現實中掙扎，為了生存而努力。倒夜香的矢亮（池松壯亮飾）遇上拾廢紙的青年中次（寬一郎飾），兩人搭檔收購各家各戶的糞便，轉手賣給農夫作化肥。身為武士之女的小菊（黑木華飾），家道中落與父親居於長屋，並在廟裏教導孩子讀書寫字。一場大雨讓矢亮、中次及小菊在糞坑前相遇，一場意外更讓小菊變成啞女。小菊與心儀對象中次，最終打破隔閡，走在一起。

此片大部分以4：3畫面呈現，並且使用黑白色，一方面帶出江戶時代的懷舊感覺，另一方面估計是導演阪本順治照顧與體恤觀眾，若不是黑白畫面，相信很多觀眾無法接受及看完整齣戲，因片中一半畫面直接拍攝糞便，譬如馬桶中的排泄物、矢亮從屎坑舀起糞便、屎因為大雨而湧出茅屋等，畫面非常衝擊、嘔心兼真實。日本片向來追求極致，阪本順治將「屎」拍得異常深入與真實，目的是用日常生活最貼地的東西，講述小人物的故事。

此片主題「世界是什麼」，不同角色對「世界」各有觀點。小菊父親松村源兵衛（佐藤浩巿飾）認為世界是天空的盡頭，教導中次向喜歡的女子表白，「在這個世界裏，我最愛的就是你」。小菊的世界變化最大，家道中落，後來還失聲，將自己困在家中，她的世界變得黑暗，寺廟主持請她教小朋友讀書識字，才慢慢打開心扉。小菊教小朋友學識的第一個字就是「世界」，寺廟主持表示「什麼是世界？就是從那邊走出去，繼而必定從這邊走回來」。矢亮則用屎比喻世界，吃東西後拉屎，糞便變成肥料，種出糧食，再回到人的肚子，指出天道循環，無論世界如何轉變，國家政局如何，不論身分高低，都離不開進食與排泄。

與《新活日常》比較

有人將《小菊的世界》跟《柏林蒼穹下》德國導演雲溫達斯（Win Wenders）執導的日本片《新活日常》比較，指後者講述東京公廁清潔工人，跟《小菊的世界》倒夜香故事如出一轍。然而兩者拍攝手法及觀感非常不同，《新活日常》優美浪漫，《小菊的世界》則讓人疑惑兼反胃。其實沒有糞便的畫面，相信也能帶出主題。幸黑木華演技精湛，扮演江戶時代女子小菊，即使失聲，沒用手語也能帶出小菊的內心，展現她堅毅不屈的精神。

上映日期：5月23日