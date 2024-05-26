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娛樂

彭于晏《狗陣》康城連奪兩獎 章子怡《醬園弄》首映 吳君如女兒性感撐父

【明報專訊】第77屆康城影展最高榮譽金棕櫚獎誰屬，香港時間今日凌晨將有結果，另一單元「一種關注」率先在周五公布賽果，台灣男星彭于晏主演的內地片《狗陣》，不但捧走大獎，片中狗明星小辛，更贏得「狗狗金棕櫚」（Palm Dog Award）評審團大獎，可說雙喜臨門；內地女星章子怡闊別康城5年，前晚亦帶同非競賽新片《醬園弄》出席首映禮，導演陳可辛女兒陳是知一身性感打扮，在母親吳君如陪同下，一家三口踏上紅地氈。

拍過《老炮兒》、《我和我的祖國》的內地導演管虎，憑新片《狗陣》入圍「一種關注」單元，該片除了彭于晏，還有賈樟柯、佟麗婭等參演；故事講述2008北京奧運前，彭于晏飾演的二郎出獄後返回老家，加入巡防隊清除鎮上野狗，其間對一頭黑狗產生憐憫之情，一同踏上新旅程。

收養小辛 奪狗狗金棕櫚評審團大獎

以《慈母多惡兒》導演薩維杜蘭（Xavier Dolan）為首的「一種關注」單元評審團，選了《狗陣》為大獎得主，力壓其餘17部入圍電影。薩維杜蘭讚《狗陣》有「令人驚嘆的詩意、富想像力又精準」。管虎致辭時說：「我父親是個老演員，一直跟我開玩笑說，有機會把他送上領獎台就好了，但顯然沒這個機會了，我相信今（前）天晚上他在天上看着，會微笑着。感謝評審還有觀衆的青睞和欣賞，感謝今天沒到場的工作人員，還有我們的合作方，在我最艱難的時候，給我無與倫比的力量，希望這榮耀與快樂跟你們共享」。

「狗狗金棕櫚」於2001年創立，旨在表揚參與康城影展電影的狗明星精湛演出，每年會選在康城影展結束前一天舉行頒獎禮。去年大獎得主是《墮下的對證》美斯（Messi），牠其後參加奧斯卡頒獎禮搶盡風頭，今年衣錦榮歸亮相康城影展開幕禮。《狗陣》中的狗明星「小辛」捧走代表亞軍的評審團大獎，在彭于晏陪同下上台，表現十分淡定，彭于晏還從愛犬的角度發言，「我在康城感受到許多人的愛戴與稱讚，我覺得可以再拍更多電影了」。據報拍攝《狗陣》期間，彭于晏跟小辛培養出感情，並在電影煞科後，決定收養對方。今年康城影展揭幕前，他便拖着小辛巧遇主競賽單元評審主席兼《Barbie芭比》導演姬達嘉域（Greta Gerwig）。至於今年的「狗狗金棕櫚」大獎則落在法國片《Dog on Trial》的狗明星Kodi身上，該片根據真人真事改編，講述一名律師為多次襲擊陌生人的狗犯人辯護。據悉Kodi已接近10歲，即將退出演藝生涯。

《醬園弄》改編小說 取材真實案件

另一方面，陳可辛執導新片《醬園弄》前晚在康城舉行世界首映，女兒陳是知穿著吊帶低胸迷你裙，在媽媽吳君如陪同下，一家三口踏上紅地氈。《醬》片女主角章子怡相隔5年再次參與康城影展，聯同有份演出《醬》片的《第八個嫌疑人》大鵬、《第二十條》雷佳音、《南方有喬木》李現、《我不是藥神》王傳君及《三生三世十里桃花》楊冪現身。根據資料，日前出席了法國南部舉行的美國愛滋病研究基金（amfAR）籌款晚宴的奧斯卡影后楊紫瓊，有份客串《醬》片，扮演章子怡角色詹周氏的老年版，不過首映禮上未見其蹤影。

《醬園弄》屬非競賽電影，改編自中國作家蔣峰小說《翻案》，取材自「醬園弄殺夫案」，故事以1940年代日據上海為背景，講述女子詹周氏被指控血腥肢解丈夫，這宗謀殺案看似不可能由其獨自一人完成。據悉除了蔣峰，台灣女作家李昂名著《殺夫》亦取材自「醬園弄殺夫案」，並曾拍成劇集及電影。

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