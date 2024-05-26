杭州巡唱剛慶祝第100場 陳奕迅因病取消昨今演出落淚

鞠躬道歉

不過Eason因病取消昨晚及今晚在杭州奧體中心體育館的兩場演出；昨晚7時許，體育館內已坐滿觀眾等欣賞第101場演出，但Eason穿便服由大會主辦陪同下現身舞台，他忍不住抹眼淚，紅着眼聲音沙啞跟大家鞠躬道歉，稱自己生病了，經醫生勸諭下要休息，無奈宣布取消演出，演唱會延至5月27日及28日補場，觀眾可選擇退票或持原票入座；從外地來的歌迷，相關費用由主辦方承擔。現場不少歌迷也陪着Eason落淚，有人大叫沒關係，着他好好休息；大部分歌迷均表示不會退票，希望等他康復。

娛樂組

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